Massot: “Para este momento del país, Bullrich tiene los mejores atributos”

Siendo muy joven, Nicolás Massot consolidó una posición de referente importante dentro de Juntos por el Cambio. Fue jefe del bloque del Pro en la Cámara de Diputados de la Nación de 2015 a 2019. Desde 2021 es concejal en el partido de Tigre y ahora se presenta como precandidato a diputado nacional de JxC en la lista La Fuerza del Cambio que lidera Patricia Bullrich.

En su recorrida por nuestra ciudad, conversó con TeleJunín sobre este tema y los que surgen de las inminentes elecciones primarias.

- Estamos a días de las PASO. ¿Hay algo diferente esta vez respecto de las anteriores primarias?

- Yo creo que sí. Es algo nuevo, porque es una ley del 2009, pero es más nuevo en el sentido de que esta es la primera elección nacional en donde las PASO van a tener un rol relevante, en donde tienen un sentido.

- El kirchnerismo no ha competido mucho con esta modalidad que ellos mismos impulsaron.

- No. Y hoy tiene una competencia bastante particular. Una de las cosas interesantes para analizar es que hoy hay dos PASO: la del Gobierno y la de Juntos por el Cambio, porque Milei no tiene. Y la verdad es que son bien diferentes: la PASO nuestra, con todo el voltaje que va tomando -porque es una disputa por el liderazgo de una coalición relevante- es una PASO consistente, coherente, en donde se comparte un rumbo, valores, equipos, programas de gobierno. Y estamos dirimiendo quién lidera todo eso, quién conduce. No tengo duda de que la que mejor atributos tiene para hacerlo es Patricia (Bullrich), y eso va a incorporar roles para (Horacio Rodríguez) Larreta, para (Gerardo) Morales, para (Miguel Ángel) Pichetto, que son dirigentes de mucho valor.

- Y en el debut del kirchnerismo, ¿qué hay en disputa?

- En la PASO del gobierno no queda claro qué se vota, porque, ¿Se está votando al más amigo del Fondo, de Occidente, el fiscalista, institucionalista…? ¿O se está votando a Juan Grabois, que discute el derecho de propiedad, propone una reforma agraria o intervenir la cadena de abastecimiento de los supermercados…? Parece que tenés que elegir entre el comunismo y el neoliberalismo y no se entiende demasiado. Ahí hay un debate mucho más profundo que solamente los liderazgos.

- Son dos posiciones antagónicas.

- Claro. Y cuando nacen así los proyectos es muy difícil que después tenga éxito el gobierno, que es lo mismo que pasó con este gobierno, que fue un ensamble de visiones contrapuestas que terminó exponiéndose y –obviamente- fracasando en la gestión.

- ¿Por qué Bullrich y no Larreta?

- Porque para este momento del país, con los desafíos que presenta esta Argentina, ella tiene los atributos más indicados: determinación y convicción para avanzar en un camino que no es solamente el de la corrección de los desequilibrios económicos para que la gente recupere el valor de la moneda y el fruto de su trabajo, sino también -y sobre todo- para recuperar el valor de la vida, de la propiedad, que implica combatir contra la inseguridad: un flagelo tan relevante para mucha gente como el económico. Y Patricia esa doble dimensión de resolver el valor del trabajo y el valor de la vida, resolver la inflación y resolver la inseguridad, la tiene muy presente, mejor que nadie.

- ¿Pensás que después de la PASO, cuando se defina finalmente quién es el candidato o candidata a presidente, va a haber una unión?

- No tengo duda. A quien le toque ganar lo hará con grandeza y a quien le toque perder lo hará con altura. Estamos todos consustanciados con esa idea y, de hecho, todos formamos parte, como dije, de un equipo común. Hemos gobernado juntos, hemos transitado juntos batallas muy importantes como opositores y hoy tenemos la convicción de que lo vamos a gobernar juntos.

- En lo económico, ¿qué papel tiene que tener el Banco Central?

- Es uno de los pilares que hay que recuperar en la Argentina. El Banco Central en todo el mundo tiene como objetivo preservar el valor de la moneda. Es la autoridad monetaria que decide que cuando la economía crece mucho, se puede imprimir moneda para respaldar ese crecimiento, y cuando la economía no crece, no tiene que salvar los desequilibrios de un gobierno y la vida del presidente por no hacer su trabajo. El BCRA tiene que mirar a la gente.

- ¿Puede el Gobierno hoy meter mano en los depósitos de los contribuyentes? Hay antecedentes y su situación es acuciante…

- No. No lo puede hacer. La justicia tendría que actuar de manera inmediata. Estamos hablando de una situación de interrupción institucional de la cual estamos lejísimo. Para disipar los temores de eso que ya vivimos: la gran diferencia es que los depósitos en 2001 se habían generado en dólares –un peso valía un dólar- y se habían prestado a distintos inversores. Pero cuando se produjo la crisis faltaron los dólares y se quiso devolver en pesos. A raíz de esa experiencia, del 2003 a la fecha, está prohibido al sistema bancario dar créditos en dólares, con pocas excepciones. Entonces, todos los depósitos en dólares de la gente están en las reservas del Banco Central y en los encajes de los bancos. Es decir: no hay ningún riesgo.

- ¿Hay que salir de las restricciones el primer día o ser un poco más moderados?

- Hay que tomar las medidas y anunciarlas el primer día. Algunas son de implementación inmediata y otras, graduales. Pero lo que sí o sí hay que hacer el primer día es poner todas las cartas sobre la mesa, hablarle con total franqueza a la sociedad respecto de lo que se encuentra, lo que se viene y cómo se va a hacer. Ahora, la implementación de esas medidas tomadas el primer día, en algunos casos, pueden tener cierta gradualidad.

- ¿El cepo al dólar es de las primeras o las segundas?

- Del cepo - entendido como la ventanilla única en donde el Banco Central dice vos tenés dólares, vos no- hay que salir el primer día. Lo cual no quiere decir que haya que salir con un tipo de cambio único. A veces se habla del desdoblamiento cambiario, pero no es una medida que esté resuelta. Es un debate abierto en los equipos económicos de casi todos los espacios. Se sobreentiende es que va a haber un único tipo de cambio comercial en donde los privados van a poder comerciar sus dólares. Es decir: el agroexportador venderá dólares para que el industrial los compre e importe lo que necesita. Tal vez sí deba implementarse de manera gradual el acople con el tipo de cambio financiero usado para el ahorro, para viajar o para que las empresas saquen dividendos al exterior si son del exterior.

- En un hipotético gobierno de Patricia Bullrich, ¿qué papel tendría Mauricio Macri?

- Mauricio Macri está ante la posibilidad de ejercer un rol que en la Argentina desapareció hace mucho: el de expresidente. La Argentina tiene varios expresidentes vivos, pero ninguno ejerce ese rol. Cristina está absolutamente inmiscuida en la vida electoral corriente y Macri tiene la posibilidad de convertirse en eso: un expresidente que utilice el prestigio que puede tener puertas afuera, en el exterior, para abrir oportunidades de inversión.

- ¿Tuvo contacto con Luis Chami, el precandidato a intendente de JxC por su fuerza?

- Hablábamos antes de las prioridades de la gente de resolver lo económico y la seguridad, y de cómo Patricia representa esa moneda de dos caras. No le tengo que explicar a los vecinos de Junín la relevancia que ya ha tenido Luis en la ciudad y todo lo que puede seguir haciendo, sobre todo en seguridad, y junto con el equipo que ha armado en la lista de concejales, de combate contra la corrupción y de ganancias en términos de transparencia. Creo que la figura de Luis y su trayectoria están absolutamente alineadas con lo que Patricia representa.