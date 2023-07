“Algunos piensan que cuando me dicen carpintero me están ninguneando”, expresó Chami

El precandidato por el espacio de Patricia Bullrich en Junín en la lista La Fuerza del Cambio, Luis Chami, sigue con sus visitas a las localidades del partido de Junín. Así, durante la tarde del lunes pasado recorrió Agustín Roca para hablar con los vecinos e interiorizarse sobre las necesidades.

“El recorrido en Agustín Roca fue muy emocionante para mí en lo personal, me encontré con Mabel, a quien hace 40 años, junto con mi padre, le colocamos las aberturas de madera, esto me llevó a un montón de recuerdos de cuando arranqué de chico a trabajar con mi papá, como carpintero”, expresó.

“Vengo de una familia humilde y de trabajo, mi mamá era costurera y mi papá carpintero, de quien aprendí el oficio que hoy me permite tener la fábrica de Motorhome. Algunos se piensan que cuando me dicen el carpintero me están ninguneando, pero para mí es un orgullo ser un hombre de trabajo, soy un privilegiado de todo lo que tengo, que es más de lo que necesito, gracias al oficio más viejo del mundo, el de carpintero, que heredé de mi papá”, contó.

“Al policía hay que cuidarlo”

“En la localidad de Roca los vecinos tienen un gran arraigo de su lugar y aún sigue siendo relativamente seguro, si bien se dan algunos hechos aislados, el destacamento trabaja muy bien para cuidar a los vecinos”, manifestó.

“Tengo una muy buena relación con la policía, como yo digo la policía es mía, pero no por el cargo o por la jerarquía, sino porque siempre los cuidé en lo personal, en lo humano, no había jefes, no había quién mande, todos teníamos que trabajar, no había peones, los empoderé, eran primero ellos, segundo ellos para el trabajo. Había que respetarlos para combatir la delincuencia, había que ayudarlos, gracias a eso me quedó una muy buena relación que hace que hoy en día pueda entrar a cualquier dependencia policial o hablar con los chicos que están trabajando en la calle y ser bien recibido, esa confianza para conmigo, que soy un civil, es algo que se construye a lo largo del tiempo”, comentó.

“Yo siempre lo digo, al policía hay que cuidarlo porque es el primero que llega, ya sea a un robo, a un choque, a un incendio, después llega la ambulancia, los bomberos o lo que se requiera, pero el primero es un policía, que es un brazo muy importante de la justicia, y por eso hay que valorarlos. Es algo que en la actualidad no tienen y extrañan”, punzó, en un tiro por elevación a su competidor en la interna, el intendente Pablo Petrecca.