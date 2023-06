El Concejo Deliberante dio el visto bueno para la construcción de Mostaza en Junín

El Concejo Deliberante aprobó, ayer, la solicitud de factibilidad de construcción de Mostaza, una cadena argentina de comida rápida especialista en hamburguesas, que se instalará en un terreno público cedido por el municipio de Junín, de unos 5000 metros cuadrados.

La aprobación en términos generales correspondió a todos los integrantes del cuerpo deliberante, pero en lo particular, se sancionó por mayoría. Unión por la Patria presentó algunas objeciones en particular, lo cual no fue aceptado por Juntos por el Cambio, que usando la mayoría de votos logró la aprobación en particular del proyecto.

El concejal Lautaro Mazzutti (Unión por la Patria) al referirse al articulado del proyecto, en vistas del convenio firmado entre el Municipio y la empresa Centro Comercial Bolívar S.A., que tiene la franquicia de Mostaza, lo calificó de desprolijo, poniendo algunos reparos por la no determinación de los plazos de obra (inicio y terminación), proponiendo tasaciones oficiales, por el valor de mercado a fin de fijar el canon a pagar y señalando que la cesión fue en “comodato” por 20 años (prorrogable por 10 años más) en un lugar estratégico de la ciudad. Ante esto, se preguntó entonces cuáles eran las obligaciones de la mencionada empresa para con la comuna de Junín, porque no se veían reflejadas en dicho convenio.

Habló también del “protocolo de uso” acordado, por el cual la empresa podrá funcionar fuera de la reglamentación con el solo asentimiento del Ejecutivo municipal. Ante esto, el bloque de concejales opositor pidió que las excepciones respecto a este uso, debieran ser autorizadas por el Concejo Deliberante y no solo por el Ejecutivo.

Al respecto Melina Fiel (Juntos por el Cambio), hizo hincapié en los beneficios que Mostaza traerá a Junín, en cuanto a puestos de trabajo (se habla de 85 nuevos empleos) y turismo, puesto que se supone que muchos vecinos de la región vendrán a nuestra ciudad para visitar también el nuevo emprendimiento comercial, recordando que el predio donde estará ubicado estuvo mucho tiempo ocioso y ahora se le dará otra impronta al lugar.

Por su parte, Victoria Muffarotto (Unión por la Patria) mencionó algunos detalles importantes como que el Municipio cede 5.000 metros cuadrados, pero el comercio solo ocupará 300 metros cuadrados; que en el lugar la gestión pública municipal abriría una calle, haría una plaza de juegos y pondría más iluminación.

Ante estos reparos el concejal Javier Prandi (Juntos) apuntó que se trataba de una cesión de uso, no de comodato, y que por lo tanto no haría falta que el tema se discutiera en una asamblea de mayores contribuyentes. Esto fue objetado por Pablo Petraglia, quien leyendo la clausula del artículo 3 del convenio, afirmó que la misma estipulaba la cesión a título de “comodato”, por lo tanto era “un comodato”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en particular por la mayoría de los concejales presentes, dando impulso a la instalación de lo que es una cadena argentina de comida rápida con más de 20 años de trayectoria en el país, siendo sus especialidades las hamburguesas, sándwiches, postres y cafetería.

Transporte

Emilse Marini (Juntos por el Cambio), en representación de su bloque, propuso el tratamiento sobre tablas de una comunicación dirigida a la Dirección de Transporte Escolar y Dirección de Consejos Escolares, para que se autoricen 12 recorridos que faltan, para el transporte escolar que afectan a 100 estudiantes de los siguientes establecimientos educativos: EP N°10, EES N° 21 de la localidad de Saforcada, EP N° 45; EP N° 7, EP N° 9, EP N° 27, Escuelas de Educación Especial 501 y 503 y CFL N° 1. Se está interrumpiendo sus trayectorias escolares ante la falta de respuestas por parte de la Dirección Provincial de Logística y Transporte Escolar de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, mencionó que desde hacía 20 días estaban sin transporte porque no se habían autorizado 12 de los 21 contratos en total, que en el caso del CFP N° 2 (Educación Especial) se había autorizado una combi y no un micro, por lo tanto, quienes van en sillas de rueda no podían subir.

Ante este reclamo, desde el bloque Unión por la Patria, la concejal Lucila Laguzzi manifestó que acompañaban el proyecto pero estimó que ya estaba en vías de resolución. Su par, Lourdes Pedroza, señaló que Junín recibía de la Provincia, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, unos 2 millones de pesos por día, por lo cual el intendente Petrecca podía solucionar la emergencia, hasta que estuvieran autorizados los contratos.

Marini apuntó que la responsabilidad de transporte era de la Dirección de Logística y Transporte Escolar y no tenía nada que ver el Fondo de Financiamiento Educativo.

Finalmente vale decir que la comunicación fue aprobada por unanimidad. Respecto a transporte, vale mencionar que en el transcurso de la sesión de ayer se declaró la Emergencia de Transporte Público Suburbano, al Parque Natural y localidades de Junín.

No aprobados

Hubo dos expedientes referidos a Jujuy que fueron propuestos para ingreso y tratamiento sobre tablas que no fueron aprobados, ya que no se lograron los dos tercios de los votos positivos de los ediles presentes.

Uno fue presentado por la concejal Laguzzi (Unión por la Patria) referido a repudiar los hechos acontecidos en Jujuy y la represión del gobierno de Gerardo Morales a docentes, trabajadores y vecinos de esa provincia.

Por la otra parte, el edil Juan Pablo Itoiz (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto respaldando al gobernador Morales y al pueblo jujeño ante lo acontecido en aquella provincia, afectada por la violencia de los enfrentamientos, desmanes e incendios, reaccionando contra la nueva constitución aprobada el 7 de mayo.

Tampoco se lograron los dos tercios de los votos para aprobar el proyecto presentado sobre tablas, referido a un pedido al gobierno nacional de medidas de excepción impositivas, para mitigar el impacto negativo a comerciantes afectados por la obra del viaducto (puente bajo nivel de calle Rivadavia) por la interrupción del tránsito en ese lugar. Desde la oposición se propuso que también se dieran excepciones tributarias y un plus por parte del Ejecutivo municipal a favor de esos mismos comerciantes. Este expediente no fue aprobado en la sesión de ayer.