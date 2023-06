“Vamos a entregar todo para poder ganar la interna” de Pro, envalentonó Chami

Referentes de la Mesa Local Patricia Bullrich Presidenta se mostrarán juntos hoy, en la inauguración de La Casa de Patricia, un local partidario que funcionará como sede de campaña rumbo a las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Será a las 19.30, en calle Roque Sáenz Peña 380. La actividad será realizada por dirigentes locales que se lanzaron recientemente como precandidatos a intendente por la línea de la exministra de Seguridad de la Nación: Luis Chami, Martín Sofía, Norberto Delgado, Rosario Sosa y Fernando Scanavino.

Quien no forma parte de la iniciativa es el empresario Ricardo De la Fuente, también lanzado como postulante de Bullrich, quien recientemente inauguró su propia sede de campaña, en calle Arias 30.

“Es una inmensa alegría poder abrir el local de la mesa de Patricia en Junín. Ya está por definirse quién quedará como precandidato a intendente de Patricia, hay una encuesta en marcha, estoy convencido de que las encuestas me dan muy bien, esperemos el resultado de las mismas para poder diagramar una ciudad que salga del estancamiento que tiene”, afirmó Luis Chami, precandidato a jefe comunal por el bullrichismo.

“La seguridad se les fue de las manos”

Y agregó que a la gestión del intendente Pablo Petrecca “la seguridad se le fue de las manos, no tenemos seguridad, no tenemos salitas funcionando como corresponde con la atención primaria de la salud, los barrios se inundan, los desagües no se limpian”.

“Planifiquemos una ciudad que sea un lugar de encuentro, un lugar vivible”, expresó.

Interna Pro

Según dijo Chami, la inauguración del local partidario “es el puntapié para armar una plataforma electoral e ir de frente a las PASO, para enfrentar al larretismo. Acá es Patricia o Larreta”. Y amplió: “Vamos a entregar todo para poder ganar la interna y consolidarnos como una opción para octubre de cara a la ciudadanía”.