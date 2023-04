"Milei ve números, donde nosotros vemos seres humanos", advirtió Esponda

El concejal de Junín y dirigente provincial de la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, afirmó en una entrevista con Democracia que el espacio “de ninguna manera” podría integrar una misma oferta electoral con Avanza Libertad, el partido que lidera el flamígero candidato presidencial Javier Milei.

“Milei ve números, donde nosotros vemos seres humanos”, acuñó el productor rural.

Consultado por la abultada cantidad de precandidatos en Junín, afirmó: “Sería inapropiado que opine, pero sí me parece que Pro debe reorganizarse y definir cuál va a ser su forma de trabajar”.

Y amplió: “Es cierto que, a priori, pareciera que seis candidatos por un mismo partido es mucho, pero veremos cómo siguen, porque hasta ahora son todas precandidaturas”.

“Sería raro llegar con seis precandidatos de un espacio, tres o cuatro del otro frente, la verdad que sería muy raro. Veremos cómo evolucionan. Confío en la responsabilidad de los dirigentes de los distintos espacios que conformamos Juntos y creo que van a hacer lo mejor para la ciudadanía, independientemente de las voluntades individuales”, señaló.

Carrió Vs. Macri

“Con respecto a lo que dijo Carrió, de que no ve a Macri cómodo y que no quiere estar en Juntos, creo que sí quiere estar en Juntos, siempre cuando todos le digan que sí, es un ex presidente y un referente de uno de los partidos fundadores de Juntos, pero tiene que entender que hay que buscar consensos y que no puede más definir las estrategias de forma unilateral”, afirmó.

Y añadió: “Me parece que son tensiones normales que se dan dentro de un frente, que se irán solucionando entre fines de abril y comienzos de mayo, como para ofrecerle a la ciudadanía, que está atravesando una situación muy crítica -social, económica, de seguridad-, una alternativa potente para gobernar el país, pero no para ganar las elecciones, sino realmente para gobernar, con un buen proyecto, con ideas, con las visiones de todos los espacios, pensando lo mejor para la Argentina”.

-¿La Coalición Cívica podría estar en un mismo espacio electoral con Javier Milei?

-No, de ninguna manera. Esta es una cuestión de un sector de Pro, pero de ninguna manera podríamos trabajar juntos, no por la persona en sí, porque creo que Milei tiene la posibilidad de seguir creciendo y de hacer política con sus ideas y con sus formas, pero no coincide en lo más mínimo con nuestros postulados, sobre todo con lo humano de la política; Milei ve números, donde nosotros vemos seres humanos.