La UCR de Junín conmemora el Día Internacional de la Mujer

En la tarde de hoy viernes a las 19.30 se realizará un encuentro conmemorativo en reconocimiento a las mujeres por la lucha en el reconocimiento de sus derechos.

Además, se reconocerá a mujeres que han sido parte fundamental del radicalismo juninense durante estos 40 años.

"Será una oportunidad única para reflexionar sobre los logros alcanzados y para recordar la importancia de seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas", indicaron desde la organización del encuentro.

El 8 de marzo es una fecha muy significativa para el mundo entero, en la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer, también reconocido como el Día de la Mujer. En este día, se recuerda la lucha por los derechos y la igualdad de oportunidades para la mujer, con un importante trasfondo histórico.

En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, es importante recordar esta lucha. A lo largo de la historia, han sido muchas las mujeres que han dejado su huella y han marcado un camino en la lucha por la igualdad de género.

Diversas mujeres, algunas reconocidas y otras muchas anónimas, han sido ejemplo de perseverancia y dedicación en su lucha por la igualdad. Han enfrentado obstáculos y han logrado ocupar lugares importantes tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo. Además, han dejado su huella en la ciencia, la docencia y en muchos otros campos.

Una frase, de Florentina Gómez Miranda, que resume de manera ejemplar esta lucha es "Si no he hecho más, es porque no he podido, y he podido lo que he querido". Una sentencia que explica la lucha y el sacrificio que han realizado las mujeres para lograr sus objetivos y alcanzar sus metas.