Los Almendros: Reclaman nuevos transformadores de energía

En diálogo con TeleJunín, dos vecinas del barrio Los Almendros expusieron las problemáticas que tiene ese sector de la ciudad, ubicado entre las calles Soldado Argentino-Lonegro, Pilcomayo, Ramón Hernández hasta el Tiro Federal.

Viviana Meoni es vicepresidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Los Almendros y al referirse al barrio destacó que estaba en franco crecimiento y por lo cual requería más servicios. Entre las solicitudes más urgentes, Viviana y la vecina que la acompañó en la entrevista, pidieron por la renovación de transformadores de energía eléctrica.

“Hubo un recableado nuevo, ya que hacía 40 años que no se había hecho. El problema está en que los transformadores son muy antiguos entonces, por más que esté el cableado, eso dificulta la tensión de la luz”, explicó.

“Estamos en permanente contacto con el gerente de Eden, quien se comprometió a mejorar el cableado. También pusieron más de 80 medidores sociales que dieron resultado. Pero, durante tantos días de calor, hubo problemas de tensión”, dijo.

“Con la baja tensión que hay, la pasamos mal. Hay gente que trabaja y no puede hacerlo porque no pueden poner en funcionamiento las máquinas, a pesar de que las facturas de luz vienen ‘bastante cargaditas’”, afirmaron las vecinas del barrio Los Almendros. “Lo que solicitamos urgente son transformadores nuevos, porque hace como 40 años que no los renuevan. No alcanzan a abastecernos a todos, ahora hay mucha más población”, acotó Viviana.

Residuos

El barrio Los Almendros, al ser un área suburbana hay varios lotes baldíos, que es precisamente donde algunas personas arrojan basura. Viviana aclaró que en los últimos tiempos hubo mejoras en cuanto a recolección de montículos, ya que a partir de marzo desde el Municipio se habían comprometido a ir a recolectar cada 25 días.

“Otro de los inconvenientes es el de los terrenos baldíos cuyos dueños no se hacen cargo de limpiarlos, en tanto que otros vecinos tiran su basura en esos lugares a pesar de que los martes, jueves y sábados pasan los recolectores de residuos”, dijo. De todas maneras, en tema de los montículos y basura en las calles es también responsabilidad de los vecinos que deben dejarlos cuando pasan los recolectores, no después que pasaron.

Por otra parte, en lo que es mantenimiento de calles, las vecinas señalaron que era mala. “El regador pasa, pero muy a las perdidas”, señalaron. “Estamos continuamente en contacto con el Municipio. Solicitamos mantenimiento, recolección, pero no responden – dijo Viviana Meoni- .

Gas natural

El gas natural es un servicio importante para la comunidad. Aparentemente ya hay algunas manzanas por donde la red de gas estaría pasando en los próximos días. “También estamos con otro proyecto, que es el gas natural – manifestaron las vecinas-. Ya hay algunas manzanas que en 15 a 20 días tendríamos gas. Lo hicimos por consorcio.

Lamentablemente hay casas que requieren el servicio, pero no pueden acceder al mismo. “Hay manzanas con pocas viviendas y muchos lotes cuyos dueños no se hacen eco para conformar consorcios, o directamente no se sabe quiénes son, por lo tanto en esas manzanas no se puede conectar el gas”.

Sin sede

No hay sede en la sociedad de fomento, por lo tanto no tienen actividad. No hay talleres ni servicios en ese lugar como sí hay en otros barrios de la ciudad. “Estamos reclamando la sede, pero está funcionando el merendero de Rosa Negrette. El martes 7 de marzo último tuvimos una entrevista con Leandro Salvucci, a cargo del área Relaciones Institucionales del Municipio. Nos hicieron una propuesta, pero no la aceptamos. Nosotros queremos reformar y ocupar toda la sede, para hacer espacios culturales, clases de yoga, educación física para personas de todas las edades, talleres, etc. como hay en otras sociedades de fomento, pero no que se ponga un container equipado para merendero, al lado de la sociedad de fomento”.

“Estamos con ese conflicto. Nos vamos a asesorar a través de Legales para ver qué podemos hacer porque esta problemática está hace cuatro años y realmente nos sentimos como que estamos solos, en el sentido de que la Municipalidad no nos da todavía una respuesta. Si bien la Federación de Sociedades de Fomento nos está apoyando muchísimo y les va a dar un mes de plazo para que respondan, tenemos pensado que pasado ese plazo iremos a la Justicia. Estamos decididos a eso, porque si no el barrio se queda sin sociedad de fomento”, dijo Viviana.

Inseguridad

Según lo expuesto por las entrevistadas por Telejunín, en el barrio Los Almendros hay problemas de seguridad. “Hay mucho movimiento de noche y tenemos noticias de que hay inseguridad y la presencia policial en el barrio es más o menos. Lo que más sucede son hurtos de cosas que hay en los patios, en las viviendas como herramientas, bombas para el agua de la pileta. A veces lo hurtado es escondido en los pastizales, para luego pasar a retirarlos”, dijeron.

Características

Nombre: Los Almendros.

Superficie: Unas 65 hectáreas.

Sociedad de Fomento: Francia 1635 (está ocupada).

Unidad sanitaria: Soldado Argentino s/n.

Otras instituciones: Jardín de Infantes N°919. Escuela Primaria N°48 “María Elena Walsh". Dependencia del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Servicios: Agua corriente y cloacas (parcial), alumbrado público (con deficiencias), asfalto (en Soldado Argentino, Miguel Lonegro y parte de Benito de Miguel).

Reclamos: Resolver los problemas de baja tensión en la energía eléctrica y que pase más seguido el regador.



La Sociedad de Fomento

El año pasado fue renovada la comisión de fomento, con nuevos integrantes que están en contacto permanente con los vecinos. Uno de los problemas que tiene es que no tienen sede donde funcionar, ya que el lugar está ocupado por un merendero.

La comisión rechazó la propuesta del municipio de instalar un container equipado a lado de la entidad fomentista para que continúe funcionando dicho merendero. Ellos aducen que quieren hacer reformas, usar todo el espacio, y que funcionen talleres y servicios como en otras sociedades de fomento de Junín.

Advirtieron que van a consultar a la Justicia para ver qué pueden hacer para recuperar la sede. En este tema también estaría mediando la Federación de Sociedades de Fomento que desde fines del año pasado preside Julio Miguenz.

Problemática vigente

1. Desde la entidad fomentista solicitan recambio de transformadores de energía a la empresa Eden, ya que hay baja tensión ocasionando graves inconvenientes a los vecinos del barrio.

2. Hay residuos y montículos arrojados por los vecinos que permanecen mucho tiempo en calles y terrenos baldíos, con el riesgo sanitario que ello significa, más aún en días de mucho calor.

3. En el barrio Los Almendros hay problemas de inseguridad con la ocurrencia de robos y hurtos en las propias casas, de donde se llevan maquinarias y herramientas. El patrullaje por el lugar resulta insuficiente.