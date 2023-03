La UCR de Junín atraviesa fuertes pujas internas, pero confían en un acuerdo

A la espera de definiciones en los ámbitos nacional y provincial, el radicalismo juninense se encamina hacia una dura interna en este año electoral, con dos espacios bien marcados: por un lado, Adelante Buenos Aires, el sector que en Junín conduce Carlos Mansur; y por otro, Evolución Radical, que tiene como referente local al concejal de la UCR Juan Pablo Itoiz.

En las últimas horas cobró fuerza la precandidatura a intendente de Junín del empresario José Molinari, que cuenta con el respaldo de Adelante Buenos Aires. Por este sector, suena para la lista seccional el nombre de Mansur (en la Cuarta Sección se eligen catorce diputados provinciales).

Sin embargo, más allá de las expectativas que generó la irrupción de la figura de Molinari en Adelante Buenos Aires, desde Evolución aseguran que trabajan en un proyecto político para gobernar Junín.

“Queremos que nuestro proyecto sea el proyecto del radicalismo”, afirmó Itoiz, en diálogo con Democracia. Y añadió: “Eso no significa que no tengamos actividades comunes. De hecho, soy amigo de Molinari y estuvimos hablando hace unos días. Yo no compito con Molinari, el adversario está afuera de la UCR y es el Pro”.

“Trabajo todos los días para ser candidato. Eso le dije a Abad (Maximiliano, el presidente del Comité Provincia de la UCR) el viernes, cuando tuvimos una charla a solas. Hay factores que no se definen localmente y eso lo tengo claro, depende de los armados nacionales y provinciales, pero tampoco significa que no hagamos lo nuestro”, afirmó.

“Nuestra ventaja es que claramente somos un espacio en crecimiento, con un proyecto político concreto y herramientas y equipo para lograrlo”, destacó.

“Además, no le tenemos que explicar a nadie que somos radicales y que trabajamos para que el partido crezca y se fortalezca”, dijo.

Primarias

Más allá de las asperezas internas, ambos espacios “boina blanca” comparten la opinión de que presentar dos listas radicales a las PASO sería un error estratégico, que dividiría demasiado el voto radical. En las últimas horas existieron conversaciones entre encumbrados dirigentes donde se acordó que “cada uno haga su trabajo y llegado el momento se verá quién está mejor”.

“La UCR no puede ni debe dividir fuerzas si quiere ser competitiva. La interna del Pro nos da una oportunidad, tenemos que ser inteligentes y saber aprovecharla”, explicó un dirigente que participa de las negociaciones.

“Se buscará la mejor manera de llegar a acuerdos, para que los problemas del radicalismo queden dentro del radicalismo, y el que mejor recepción tenga de cara a la sociedad será el precandidato, y los demás nos encolumnaremos detrás de él”, afirmó Mansur a Democracia.

También el Ateneo Raúl Alfonsín impulsa la precandidatura a intendente de Mariano Briolotti, según pudo saber este diario.

Posse pide internas

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, entregó las firmas en el Comité Provincia de la UCR, en La Plata, para que a través de elecciones internas se pueda elegir el candidato radical a la gobernación, para luego competir en las PASO dentro de Juntos por el Cambio.

“Hicimos la entrega de firmas no como un desafío, sino en señal de amplitud, para tener una boleta competitiva que devuelva la esperanza a los bonaerenses. Necesitamos elegir a los que mejor nos representen, sin egoísmos ni pequeñeces. La extensión del territorio nos exige un gran despliegue militante y este partido lo tiene”, afirmó Posse.

Y remarcó: “Quiero un radicalismo amplio y potente, que satisfaga las demandas y brinde soluciones para cada sector de la sociedad”.

Finalmente, Posse dejó un mensaje a los correligionarios: “Tenemos que salir a la cancha y fortalecer el centro político que representamos. Y centro político no es neutralidad ni tibieza, es equilibrio y moderación en la creación de propuestas y en los métodos de construcción partidaria”.

El jefe comunal llegó a La Plata acompañado por el diputado provincial Walter Carusso; el ex senador provincial Roberto Costa; el abogado Mauricio D’Alessandro; dirigentes de la UCR de la Provincia y cientos de afiliados.