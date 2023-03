Petrecca habla en la apertura de sesiones: "Vamos a trabajar para llegar a las 500 cámaras de seguridad"

El intendente Pablo Petrecca abre las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante con un discurso centrado en la ampliación de los servicios básicos a barrios periféricos y pueblos del distrito y en la batalla contra la inseguridad.

“Nuestro compromiso es seguir combatiendo el delito”, afirmó el jefe comunal. Y deslizó críticas a los gobiernos provincial y nacional: “Esto no alcanza si no hay un compromiso nacional y provincial de querer cambiar esta realidad que vivimos. Pero sobre todo se necesita un gobierno que no mire para otro lado y mucho menos que libere presos”.

En esta línea, el funcionario destacó que se pasó de 200 luces LED a 7 mil.

“Pasamos de tener 30 cámaras en todo el partido a tener 307, y vamos a trabajar para llegar a fin de año a las 500 cámaras conectadas”, prometió.

“Vamos a impulsar el nuevo programa Ojos en alerta”, una conexión a través de WhatsApp que permitirá a los vecinos alertar sobre cualquier situación sospechosa o delictiva al COM, afirmó.

Entre los objetivos cumplidos de la gestión, mencionó el “saneamiento del basural, el transporte público, 100% acceso a los servicios básicos, llegamos a Villa del Parque cuando nos decían que era imposible hacerlo”.