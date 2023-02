Rosa apuntó a la justicia: “El ladrón abatido tenía una orden de detención”

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Junín, Andrés Rosa, se refirió en diálogo con Democracia al violento asalto a los jubilados en su vivienda de Comandante Ruiz 336, en esta ciudad, y al posterior enfrentamiento con armas de fuego con la policía, que terminó con un delincuente de 19 años abatido y un cómplice prófugo, en una escalada de violencia que enciende luces de alarma. “Todos deseamos que sea una excepción”, expresó el funcionario.

Y apuntó al desempeño de un sector de la justicia. “Hay un hilo conductor, que me lleva a poner el foco en un sector de la justicia. Hay varios hechos que se concatenan. El homicidio de la semana pasada, donde hay un joven (Nehemías Joel Escobar) que no debería haber estado gozando de las salidas transitorias, porque además las salidas transitorias ameritan otro tipo de control”, afirmó, en referencia al homicidio ocurrido en Arias, frente al club Sarmiento.

“Y el caso de ayer (por anteayer) es similar, un joven delincuente que tiene antecedentes del año pasado por robo agravado, sobre el cual pesaba una orden de detención, porque lo tenemos sindicado como el autor del robo en la distribuidora, en el barrio La Merced, donde hubo un herido grave por un disparo de arma de fuego. El proyectil impactó en la axila del trabajador y, por suerte, los médicos lograron salvarle la vida, porque si no estaríamos hablando de otro homicidio en ocasión de robo”, señaló.

Y remarcó que “la orden de detención nunca se ejecutó”, pese a que se trató de un episodio sumamente grave. “Para la investigación era el autor de ese hecho, se había pedido una orden de detención, pero no hubo de parte de la justicia un otorgamiento”, amplió.

Incidentes entre barras

“También ayer (anteayer) se registró otro hecho grave en la hinchada de Sarmiento (durante el partido ante San Lorenzo), cuando un grupo de personas con impedimento para ingresar al estadio, logró entrar porque un juzgado de Junín levantó el impedimento”, lamentó Rosa.

“Hubo una sanción deportiva, que mínimamente tienen que cumplir durante seis meses, pero rompiendo con esto, un juzgado de Junín levantó el impedimento para que puedan ingresar al estadio. No merecemos los juninenses que nos pasen estas cuestiones en la vía pública, en un estadio, donde todos vamos con nuestros hijos”, punzó.

“Un hilo conductor”

“Son tres hechos que están unidos. Quiero exponer que tenemos que ir todos de la mano, en la misma sintonía, porque sino esto se va a poner cada vez peor. Estamos viendo muchas armas y muchos delincuentes sueltos, que no deberían estar en las calles”, alertó.

“Hay un hilo conductor, que es un sector de la justicia”, reiteró. “Nuestra labor es trabajar y acompañar a las fuerzas de seguridad, articular y expresar este malestar con la justicia”, dijo.

“Los agentes cumplieron con su deber”

Por su parte, el director general de Seguridad del municipio, Marcelo Loyola, dialogó con Democracia para dar su opinión. Cabe destacar que Loyola es Comisario General retirado de la Policía bonaerense.

Al respecto, Loyola manifestó: “Estuve más de 34 años en la fuerza policial y siempre tuve la firme convicción de respaldar las acciones como la de estos policías que actuaron en cumplimiento de su deber”.

Así, el funcionario municipal, que se sumó al respaldo a los agentes del orden expresado por el intendente Pablo Petrecca y por el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, afirmó: ”Para ningún efectivo policial es sencillo lo que estos agentes tuvieron que vivir. Como policías nos entrenan para cuidar y proteger, sabiendo que hay momentos decisivos, donde se arriesga la propia vida. Desde las fuerzas policiales y el Municipio se les está brindando la contención psicológica y emocional que estas situaciones extremas y complejas requieren”.

Asimismo, destacó “En primera instancia quiero expresar nuestra solidaridad con las víctimas, que vivieron una situación límite, que ninguna naturaleza humana puede comprender, también resaltar la intervención de la fiscalía a través de la doctora Vanina Lisazo y su equipo de trabajo”.

Para finalizar, Loyola afirmó: “Esta es una muestra contundente de la Policía que anhelamos, la que protege y cuida a nuestros vecinos con profesionalismo y valentía extrema”.

Fiscal: “Tenían el dinero y se encontró el arma”

La fiscal Vanina Lisazo, que investiga el caso del asalto a los jubilados, que tuvo como corolario un feroz tiroteo, con el saldo de un joven delincuente abatido por los uniformados, afirmó en diálogo con Democracia que está verificado que los ladrones que se enfrentaron con los agentes del orden son los mismos que entraron a robar a la casa situada en Comandante Ruiz 336, en Junín.

“Está verificado que los ladrones habían entrado a robar” a la vivienda de los jubilados, ya que “tenían el dinero, se encontró el arma, y seguimos haciendo las diligencias”, afirmó

Sin embargo, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal señaló que aún no fue periciada el arma utilizada por el ladrón, por lo que todavía no se sabe si llegó a efectuar disparos o no.

El hecho fue caratulado como “Homicidio en ocasión de robo calificado y privación ilegal de la libertad”. Según relató la fiscal a este diario, hubo una persecución, los delincuentes apuraron la velocidad, hasta que tuvieron que desprenderse de la moto para subir a las vías a pie, momento en el cual quedan acorraladas y se producen los disparos de arma de fuego.

El malviviente herido fue trasladado al Hospital Interzonal de esta ciudad, donde falleció. Y el cómplice logró darse a la fuga. Fuentes policiales confirmaron a Democracia que se estableció un amplio operativo para tratar de capturarlo.

Críticas a la gestión

El exfuncionario de Seguridad del municipio Luis Chami afirmó que “cada día hay más robos violentos en Junín” y alertó que “cada vez hay más armas en las calles”, al tiempo que se preguntó: “¿Dónde están los recursos de seguridad que llegaron a Junín? ¿Qué están haciendo para prevenir el delito? ¿Cuál es la estrategia de seguridad actual? ¿Dónde están los funcionarios? Estamos pareciéndonos a Rosario cada día más, y esto me angustia”.

Y agregó: “También me ocupa, lo venía advirtiendo, se veía venir. Solo deseo por el bien de Junín que quienes deben construir la seguridad, lo hagan, planifiquen, corrijan estos errores y no dejen la seguridad en manos de quienes años atrás contribuyeron a que Junín sea un caos y pongan a alguien con verdadera autoridad”.

Y el exsecretario General de la Municipalidad prosiguió: “Hay una pérdida de los objetivos. Cuando en 2015 planificamos la seguridad, fuimos a buscar la información al territorio, para eso, tenés que ser confiable, encontrar el ida y vuelta, para llevarle esa información a los fiscales. Y los fiscales, dentro de la credibilidad y la confiabilidad que uno ha podido construir, allanaban, hemos revuelto lotes, hemos buscado durante mucho tiempo para poder desarmar Junín. Y lo logramos. La baja del delito estaba a la vista, pero hoy no se está haciendo ese trabajo”.

“Lo único que se hace es un marketing muy pobre, para la foto, donde tratan de mostrar trabajo, pero el trabajo es otra cosa. Estos robos que han pasado, pasaron mientras los funcionarios duermen. Y cuando el funcionario duerme, el delincuente está activo. La diferencia en su momento era el trabajo. Me decían ‘vos estás loco, no podés estar pendiente las 24 horas’. Cuando no estás pendiente las 24 horas como funcionario público, pasa esto. Cruzan la ciudad por debajo de todas las cámaras y no se ve ¿Por qué no se ve? Porque falta gente en monitoreo.

La Provincia nos mandó 25 patrulleros en un año, 32 millones de pesos para invertir en seguridad, hay cosas que no nos tendrían que estar pasando. Dejémonos de joder, de ir a congresos, a charlas, que sale todo del presupuesto municipal. Yo no necesité ir a ningún congreso ni a ninguna charla, el mano a mano con el vecino, la información que se rescata quién sale de la cárcel todos los días, qué hace, dónde va, y eso llevárselo al fiscal, y el fiscal resuelve, los jueces de garantía resuelven. Pero si no le llevás la información para que puedan administrar los datos, no pueden hacer nada. Y ese trabajo se perdió; no hay confiabilidad”, consideró.

“Hay que trabajar con operativos en las rutas como corresponde, salir a cazar al delincuente, porque el tráfico de armas se corta de esa manera”, señaló.