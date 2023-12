Benito: "se continuará trabajando para llevar orden y tranquilidad a los vecinos"

La reunión tuvo como fin mantener dialogo directo con jefes de distintas dependencias policiales y fomentistas, tienen como objetivo, más allá de las presentaciones pertinentes, reforzar el trabajo mancomunado y conjunto que se impulsa desde el Gobierno de Junín en materia de prevención.



Al respecto, Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, manifestó: “Esta es una más de las reuniones que estamos manteniendo en esta primera semana de trabajo y de transición, lo cual también aprovecho para agradecer al Dr. Andrés Rosa que está colaborando con nosotros en esta etapa".

Y agregó que "en esta oportunidad nos reunimos con los jefes policiales, con las distintas dependencias descentralizadas, y con las delegaciones de los pueblos del Partido, también tuvimos reuniones con la Federación de Sociedades de Fomento y fomentistas y se continuó el trabajó de difusión del programa Ojos en Alerta”.



A su vez, el funcionario indicó que “el propósito de estos encuentros también es contar con un primer panorama, más allá del conocimiento que tenemos con el Subsecretario Mario Olmedo, con la importante incorporación de Miguel Reisenauer, como director de Seguridad y con el acompañamiento y trabajo de Raúl Orrico, a cargo del Centro de Operaciones y Monitoreo, escuchamos a todas las fuerzas policiales, donde cada una nos brinda un relevamiento de las necesidades, de la situación particular de cada una y también aprovechamos a conversar con los nuevos delegados, recientemente elegidos y asumidos”.



“Esto se trata de llevar adelante un análisis, escucha, solicitudes, ya recibimos distintas inquietudes y desde la secretaría de Seguridad, en todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a trabajar para que, como nos pide el intendente Pablo Petrecca, profundizar el orden, tranquilidad, paz en cada uno de los rincones del Partido de Junín”, afirmó.



Seguidamente, haciendo referencia a las diferentes reuniones, expresó: “En principio tiene que ver con un acercamiento, con un trabajo coordinado, el lema del trabajo en seguridad ciudadana y en particular también con la seguridad vial que está a nuestro cargo, como sostiene el Intendente, es que esto no lo soluciona un funcionario en particular, un equipo en particular, ni un Intendente, esto requiere de coordinación de esfuerzos y hablar en materia de seguridad, donde las competencias de la propia Provincia de Buenos Aires y las demás fuerzas de seguridad que integran o que tienen su asiento en nuestro distrito, requieren de muchísima colaboración”.



“Lo que nos llevamos también es que sin el aporte fundamental de los vecinos de Junín a través del pago de la tasa complementaria de seguridad, muchísimas de las cosas que se efectivizan, que se realizan en nuestro distrito, desde el combustible, arreglos de patrulleros, mejoras en las delegaciones, el gran aporte tecnológico, las cámaras de seguridad, las luminarias y demás, es parte de ese trabajo coordinado y en este sentido esto es codo a codo, espalda con espalda, es trabajar para que haya orden, seguridad y tranquilidad". destacó Benito.



Para cerrar, el Secretario de Seguridad remarcó que “este engrandecimiento y potencial de desarrollo que tiene Junín, más allá de las coyunturas negativas del país, va a seguir para arriba, ese engrandecimiento de la ciudad va a llevar seguramente a nuevos requerimientos, nosotros tenemos que trabajar para que esas problemáticas sean las menores y ese es el camino, eso es lo que nos indica el intendente Pablo Petrecca, esto es trabajo en equipo y coordinación de fuerzas”.