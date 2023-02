Farías, a la conducción del PJ local: “Las PASO son una estrategia de acumulación”

El dirigente justicialista de Junín Oscar Farías se metió de lleno en la interna local del Frente de Todos (FDT) y abogó por dirimir las diferencias en las PASO, al tiempo que consideró que el espacio tiene que construir “entre todos”, y no a través de una “cúpula dirigencial” un proyecto de ciudad para los juninenses, que aborde temas claves como la falta de viviendas o la seguridad.

“He visto muchos procesos políticos dentro del justicialismo de Junín, pero este es uno de los años más críticos. La falta de debate interno, haber llegado a una lista única en las últimas elecciones, y no de unidad, con un arreglo entre dos o tres sectores, dejando afuera a muchos dirigentes sindicales que han abrazado siempre la causa del justicialismo, dirigentes sociales y militantes del justicialismo, que no se sienten hoy representados ni contenidos por la actual conducción del Partido Justicialista a cargo de Andrés Merani, de La Cámpora”, afirmó.

Y agregó: “Tenemos que revisar eso, porque los resultados electorales nos han sido adversos. Salieron declaraciones del dirigente Federico Melo, titular del SEC, una persona nueva, que no tiene por costumbre opinar de política, pero sí abraza la causa del justicialismo, y plantea la necesidad de que el FDT no solo esté representado por La Cámpora, el Frente Renovador y el sector de Gustavo Traverso, porque hay una cuarta vía, un sector que queda afuera, donde hay un montón de compañeros que no nos sentimos representados por esta conducción del justicialismo”.

“Necesitamos una ley, que fue creada por nosotros, la creó Néstor Kirchner con Florencio Randazzo, que fueron las PASO, para definir candidatos, porque es la mejor forma de representación de la ciudadanía, el ciudadano común elige a sus representantes”, dijo.

“Y después eso es una forma de acumulación, como señaló Héctor Azil, titular de ATSA y ex presidente del justicialismo, con una experiencia formidable, porque le tocó la época cuando se presentaron en 2009 y 2011, primero nueve listas y después siete listas en el justicialismo, y él logró encausar a esos siete dirigentes y sacamos casi 21 mil votos, cuando llevamos de candidato a intendente a Gustavo Traverso”, señaló.

“Ha quedado demostrado en la historia del justicialismo de Junín que las PASO son una estrategia de acumulación. Si somos los creadores de esa ley, tan rica, por qué no hacemos uso. La derecha, como le decimos a Juntos por el Cambio, ha tenido en las últimas elecciones una interna formidable en Junín, con Juan Pablo Itoiz y Pablo Petrecca, y a ellos les sumó, y después tuvieron la capacidad de unidad, como siempre tiene la derecha en la Argentina”, remarcó.

“Por qué nosotros no hacemos uso de la democracia interna, eso es lo que estamos pidiendo, simplemente que se les dé participación a diferentes compañeros. Hay un potencial político tan importante en la dirigencia, en los barrios, en la parte de estudiantes terciarios y universitarios, en los sectores juveniles, sindicales, nuevos cuadros que han surgido que, lamentablemente, por la mezquindad y el egoísmo, no permiten que estos nuevos actores emerjan y tengan una sana participación democrática dentro del partido”, indicó.

“No solo estamos discutiendo candidaturas, queremos discutir qué proyecto les vamos a ofrecer a los juninenses en materia de obra pública, vivienda, educación, seguridad, salud pública, problemas que son sensibles para los ciudadanos de Junín. Esos proyectos los tenemos que construir entre todos, no los puede construir un sector o una cúpula dirigencial”, punzó.

Adhesiones y reparos

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, Federico Melo, advirtió en una entrevista con Democracia que, si bien el espacio tiene “dirigentes valiosos”, hay “un cuarto espacio” que también puede ser parte del debate político de cara a las próximas elecciones generales.

“Con respecto a la conformación de lo que viene en el FDT, conocemos que los tres espacios, el Frente Renovador, el espacio de Gustavo Traverso y La Cámpora tienen dirigentes que son muy valiosos, pero hay un cuarto espacio, integrado por dirigentes de distintas extracciones, de diferentes instituciones, que no hay que dejar de lado, porque son muy importantes; aunque hoy en día no estén en las filas de ninguno de esos tres espacios”, planteó el dirigente mercantil.

Y graficó: “Está el caso de Héctor Azil (el titular de ATSA Filial Junín), que es un referente dentro del gremialismo, y que ha demostrado una gestión muy importante. Y el caso de muchos otros dirigentes, tanto empresarios, como dirigentes sindicales. Dentro de la actividad mercantil también tenemos cuadros a los que hay que darles importancia, quienes seguramente en los próximos meses van a tener un rol muy importante en la conformación de lo que viene”.

También recientemente el titular de ATSA Junín y dirigente del PJ, Héctor Azil, abogó por las Primarias para dirimir las candidaturas del FDT. “Lo mejor que puede hacer el FDT es habilitar las Primarias a todos los que quieran participar”.

Y amplió: “No soy de los que piensan que la mejor manera de dirimir las diferencias sea sentándose en una mesa, poniéndose de acuerdo y dejando a un montón de dirigentes disconformes. La mejor manera es ir a las Primarias, cada uno con sus características, y después llegar a una elección general, que no va a ser fácil -no soy necio-, pero es la última oportunidad a la que se puede presentar el intendente Pablo Petrecca. Y sabemos que el espacio político que representa también está teniendo sus problemas internos, por eso hay que prepararse para la victoria. Y si no sucede, para hacer la mejor elección posible”.

Con matices, el edil de Peronismo Juninense Lautaro Mazzutti manifestó: “Soy un convencido de que, si hay lista única, o más listas, no es importante. Lo importante es que en esas listas estén los mejores compañeros y compañeras con un proyecto de ciudad. El Frente de Todos tiene muy buenos dirigentes para ser competitivo. También creo que una cosa es dirimir entre dos o más listas en las PASO con la intención de acumular y sumar, lo cual puede ser positivo, y otra es armar una lista para romper los consensos y ser funcionales a otros intereses”.