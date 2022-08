Con un pedido de unidad de la política, se inauguró oficialmente la ExpoJunín

En el predio de la Sociedad Rural de Junín se desarrolló ayer al mediodía el tradicional acto de apertura de la Expo Junín 2022. Asistieron diversas autoridades locales y provinciales y contó con los discursos del presidente de la institución anfitriona, Andrés Moutous, el intendente Pablo Petrecca y el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri.

En los discursos hubo coincidencia en dos ejes. Por un lado, se destacó el gran esfuerzo realizado por el campo para poder estar presente en la muestra más allá de los efectos que atraviesa por la crisis socioeconómica del país. Por el otro, se pidió por la unidad y el trabajo en conjunto tanto de las instituciones como de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

En la apertura de la jornada, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la banda militar Curupaytií, se bendijo el predio, y diversas organizaciones desfilaron para luego dar comienzo al discurso de las autoridades.

Las palabras de inicio estuvieron a cargo del presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous quien agradeció a todos los presentes y a todos los que formaron parte de esta muestra. “Gracias a todos los que vinieron a exponer en la parte ganadera, industrial y comercial. La producción es el motor real del país”.

Luego, agregó: “La producción no para. Son 75 años de exposiciones y eso nos demuestra que las personas que las iniciaron pusieron los proyectos por sobre las cuestiones individuales. Hoy estamos acá gracias a ellos y al trabajo de un montón de personas que los fueron sucediendo”.

Por otro lado, resaltó la situación que está pasando el campo y comentó que: “Nosotros, como sector de producción, siempre hemos seguido adelante. Estamos atravesando el tercer año de sequía, y sabemos que eso complica nuestra actividad principal. Así y todo, venimos acá y vemos que están los corrales llenos, con un montón de gente trabajando”.

Y agregó: “Tenemos un predio con un montón de maquinarias y creemos que la gente que quiere producir, lo único que nos está pidiendo son reglas de juego claras y que podamos seguir produciendo. Por eso pedimos, a quienes estén a cargo de la parte Gobierno, sea a nivel local, provincial o nacional, que trabajemos todos juntos para que podamos seguir creciendo como país y como nación”.

“Sin rumbo”

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca destacó el acompañamiento de la gente que asistió al predio y resaltó el gran movimiento hotelero que hubo en la ciudad: “Durante este fin de semana, la ocupación hotelera y extra-hotelera de la ciudad ha llegado al 100%, con lo cual muchos vecinos han elegido, una vez más, a Junín como lugar de encuentro y de oportunidades. Esto, sin dudas, es trabajo”.

Luego, Petrecca reafirmó las palabras del presidente de la Sociedad Rural sobre la situación que está atravesando el país y sostuvo: “No estamos atravesando un buen momento. Tenemos crisis económica, problemas sociales, dificultades desde la política y una inflación que es la más alta desde el 2003”.

“Sin dudas, estamos frente a un Gobierno que no tiene rumbo, como un barco a la deriva. De esta forma, el país no va a salir adelante”, resaltó el Intendente de Junín. Y agregó “Pero este ciclo está llegando a su fin. No va más esta forma de buscar enemigos, de atacar al otro o de buscar culpables. No más de hacer responsable al campo de los problemas e ir contra él”.

Luego expresó: “Argentina tiene un gran potencial y esta muestra lo refleja. El motor productivo del país está aquí. Siete de cada diez dólares que ingresan provienen del sector agroindustrial. Dos de cada diez puestos de trabajo, provienen del agro y genera 4 millones de trabajadores. El campo representa al sector que más aporta a nuestro PBI. Nuestros productos y alimentos están en 160 países, el 82% del total. Y en provincia de Buenos Aires también. 128 de 135 municipios tiene relación con la agroindustria”.

Y cerró: “El 50% de los alimentos agro industriales se producen en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que somos y es lo que podemos construir. Solamente tenemos que contar con un plan con reglas claras”.

“Producir, no prohibir”

Por último, el presidente de Carbap, Horacio Salaverri, resaltó las dos grandes necesidades del sector, los caminos rurales y el cuidado del medio ambiente.

Al respecto dijo: “Hablar de transitabilidad y conectividad es hablar de igualdad. Una persona que vive en el campo tiene que tener las mismas oportunidades que el que vive en la ciudad”.

Luego, finalizó: “También necesitamos que se reflexione por el medio ambiente, Argentina tiene que producir formas sustentables de energía”. Y finalizó: “Los gobiernos municipales, provinciales y nacionales se deben poner de acuerdo respecto a cómo quieren que se hagan las cosas. Con un solo axioma: producir, no prohibir”.

Del acto de apertura, además participaron la diputada provincial Valeria Arata, concejales, funcionarios del Gobierno de Junín, autoridades de la Sociedad Comercio e Industria, el Centro de Equino-terapia, la Asociación de Colectividades de Junín, integrantes de la Agrupación Gaucha Nuestra Señora de Pompeya, fuerzas vivas y vecinos de la comunidad.