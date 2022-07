Subsidios de luz y gas: el formulario también se puede llenar de manera presencial en Junín

A partir del 1 de agosto comenzará a regir la segmentación tarifaria para la luz y el gas, y para mantener el subsidio, los usuarios deberán completar un formulario que ya se encuentra disponible en la página del Gobierno.

Las personas que quieran hacer el trámite online deberán inscribirse a través del Registro de Accesos a los Subsidios de Energía (RASE) que figura como “Segmentación energética” o en el sitio argentina.gob.ar/subsidios, a la que también se podrá acceder a través de la aplicación Mi Argentina, en la sección de Mis Trámites.

De manera presencial, los usuarios o personas que los representen, podrán acercarse y llenar el formulario digital en las sedes de Anses, o en las sucursales de las empresas prestadoras de nuestra ciudad, Gas Junín y EDEN, con asistencia del personal.

“A partir del lunes 25 (hoy) se abrirá el cupo de turnos para aquellos usuarios que deseen acercar el formulario a la oficina”, informó Carolina Echeverría, titular de la UDAI 1 de Anses en Junín. “Los mismos se otorgarán de manera presencial presentado una factura de luz o gas y número de DNI o CUIT de la persona que desee mantener la ayuda estatal”, agregó.

“Ya se venía atendiendo y colaborando, junto a las empresas de energía y gas, para aquellas personas que no tienen acceso o no manejen internet. Ya hay turnos dados y seguimos otorgando a los efectos de colaborar con las personas grandes que no tienen medios informáticos o nadie que los puedan ayudar”, afirmó. De esta manera “las ayudamos a cargar los datos en el sistema habilitado por el Gobierno Nacional”, explicó.

Y destacó que es “muy importante” que en el momento de realizar la inscripción en cualquier sucursal, “concurran con las facturas de la luz y del gas, los datos de las personas que conviven en la vivienda y un correo electrónico. Hay veces que van a Anses y no tienen la documentación”.

“La semana pasada ya empezamos a colaborar con la turnera habilitada y empezaron a otorgarse para a partir de mañana (hoy) y, ahora, estamos dando para agosto. Más de 100 personas por día se están atendiendo, ya sea con las planillas del vecino o un familiar”, concluyó.

De manera online

Al respecto, Alejandra Tomasone, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Junín, afirmó en una entrevista con TeleJunín Noticias: “El viernes se habilitó el RASE y todos los usuarios lo pueden encontrar en la web o a través de la aplicación Mi Argentina”.

Y agregó: “Todas las OMIC están trabajando con la información oficial que se les brinda sobre cómo será la implementación. Lo que sabemos de manera concreta es que no será una aplicación retroactiva a junio”.

Cabe resaltar que esta iniciativa se tomó para ordenar los subsidios de electricidad y gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar. La segmentación estará dividida en tres niveles, los ingresos altos, medios y bajos. A través del registro, el Gobierno podrá identificar a los hogares que necesiten el subsidio.

En ese sentido, Tomasone destacó: “Aquellos inquilinos que no sean titulares del gas o luz tendrán un registro de usuario residencial. En esta ocasión el formulario lo completará el inquilino y no el dueño de la propiedad, que deberá presentar un contrato de alquiler”.

Los 16 datos

Tanto los que decidan hacer el trámite online como el presencial, deberán completar un formulario que tiene peso de declaración jurada y va a solicitar información para determinar si la vivienda es alquilada o propia y el nivel socioeconómico de quienes usan el servicio.

Los 16 datos que se solicitarán en el trámite serán: número de DNI, número de trámite (que está en el frente del documento), nombre y apellido, CUIL, género, fecha de nacimiento, datos socioeconómicos, situación laboral, datos de contacto, domicilio, código postal, relación con el domicilio, datos del servicio de luz, datos del servicio de gas y datos del grupo conviviente.

En caso de un usuario que se registre y cuente con más de un servicio o medidor de luz o gas a su nombre, el subsidio será solo para el medidor del domicilio que se declare como residencia.

Si el usuario no es propietario del domicilio en que se habita, el registro permite anotarse como “persona usuaria de los servicios”, con lo que se mantendrá el subsidio para inquilinos o residentes, siempre que no pertenezcan al grupo de ingresos altos.

Deberán anotarse todos aquellos que quieran mantener los subsidios y, quien no complete este trámite, los perderá. La inscripción no excluye a quienes reciben prestaciones sociales ni a jubilados y pensionados.

¿Quiénes perderán los subsidios?

La norma identifica tres grupos de usuarios: hogares de ingresos bajos, medios y altos. Los dos primeros grupos, que incluyen al 90 por ciento de la población nacional, afrontaron un ajuste en febrero (20%) y otro en junio (40%), por lo que no tendrán nuevos aumentos en lo que va del año. El 10 por ciento restante perderá todo tipo de subsidio y deberá hacerle frente a una suba gradual.

El decreto 322/22 establece que dejarán de percibir subsidios aquellos que cumplan alguno de los siguientes requisitos: ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (350 mil pesos, según los últimos datos de Indec), titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; titulares de tres o más inmuebles; titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Según el Gobierno, todos los que cumplen con alguna de esas condiciones no deberán inscribirse en ningún lado porque dejarán de recibir los subsidios gradualmente a lo largo de seis meses. Sin embargo, el resto de la población sí debe inscribirse en el registro, ya que, de lo contrario, también perderá el subsidio.

Los grupos exceptuados de la segmentación

Además de las tres categorías de usuarios descritos anteriormente, el Gobierno determinó dos casos en los que los hogares puede quedar por fuera de la segmentación:

Los hogares con personas electrodependientes, inscriptos en el Registro de Electrodependientes, quedarán exceptuados de la segmentación de tarifas de luz y no deberán anotarse en el RASE. Solamente tendrán que hacer este trámite para solicitar la segmentación del servicio de gas.

Si en el domicilio funciona una entidad de bien público, tampoco corresponde hacer el trámite. Es posible solicitar la tarifa diferencial para entidades.

Piden extender la inscripción

Según indicó la Secretaría de Energía, el formulario se completará durante julio, en tramos de acuerdo a la terminación del DNI. Aquellos documentos terminados en 0, 1 y 2 entre el 15 y 19 de julio, los finalizados en 3, 4 y 5 entre el 20 y el 22 y el resto -DNI terminados en 6, 7, 8 y 9- entre el 23 y 26.

La Asociación de Usuarios del ENRE y la Asociación de Usuarios de ENARGAS solicitaron extender la fecha de inscripción. En el amparo elevado, solicitaron una prórroga hasta el 30 de setiembre, para presentar la Declaración Jurada por la segmentación.

Exigieron además que la quita del Subsidio se haga efectiva a partir del 1 de octubre, por lo cual pretenden que el registro en el RASE se haga hasta el 30 de septiembre próximo.

Por otra parte, solicitaron que se informe fehacientemente cuál será la tarifa del gas y la energía eléctrica, para quienes pierdan el subsidio, es decir, cuánto van a pagar los usuarios en la boleta como "tarifa plena" o sin cobertura por los subsidios.

Información importante ​​​​​​​​​​​​​​

Los usuarios que completen el formulario deberán tener a mano antes de comenzar los siguientes datos: