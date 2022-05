Colocaron luces LED en el barrio San Cayetano

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto a autoridades del gabinete municipal se hizo presente en la intersección de las calles Sanabria y Dorrego para presentar a los vecinos la finalización de la obra de colocación de 150 columnas con luces LED, con el importante impacto energético que conlleva y la mayor seguridad para el sector.

“Ya llevamos 6350 luces LED colocadas estratégicamente para el beneficio y mayor seguridad de los vecinos”, afirmó.

Luego de conversar con los vecinos del barrio San Cayetano, Petrecca manifestó: “Esta es una política de Estado que no se detiene, que constituye una transformación permanente que comenzamos hace un tiempo atrás y que está avanzando en cada rincón de Junín. Esto no es algo que ocurra solamente en el barrio San Cayetano, sino que ya llevamos 6350 luces LED colocadas estratégicamente para el beneficio y mayor seguridad de los vecinos”.

“En este barrio San Cayetano tenemos la particularidad de que colocamos 150 luces LED, con las correspondientes 150 columnas nuevas. Antes había un colgante por cuadra y ahora se pasó a tres columnas nuevas en la misma cuadra, por lo cual el cambio es notorio”, destacó el jefe comunal.

Luego, afirmó que “hablamos de mejorar la iluminación de las calles, lo que hace que los vecinos se sientan más seguros y tranquilos. Además, significa un importante ahorro energético para el Municipio y una acción más que llevamos adelante para el cuidado del medio ambiente”. Además, sostuvo que “permanentemente trabajamos para que todos los barrios crezcan, porque eso va en beneficio de la ciudad”.

“Esto es parte de nuestro compromiso de cuidar a cada vecino de la ciudad, con mejorar la seguridad. En este barrio hace un tiempo atrás hicimos 11 cuadras de asfalto y hoy avanzamos con estas 150 columnas. Mejoramos la plaza Quattordio con nuevos playones para que sean disfrutados por las familias y los grupos de amigos”, detalló Petrecca.

Asimismo, el intendente de Junín aseguró: “Esta transformación que nos propusimos en su momento es continua y no para, vamos a seguir avanzando con el resto de los barrios que aun todavía tienen colgantes con luces de sodio. Estamos continuando con estos trabajos en el barrio Libertad y parte de Villa del Carmen. También iniciamos un proceso licitatorio de 1500 luces LED nuevas para continuar con esta política para que todos los vecinos puedan contar con las mismas oportunidades e igualdad de derechos”.

En tanto, Juan Carlos Screpis, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Cayetano declaró: “Como bien mencionó el Sr. Intendente, esto es importantísimo para el barrio y no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia el Municipio y de parte de todos los vecinos. Nosotros veníamos bregando por este pedido de forma continua, porque nos sentíamos muy atrasados con la luz amarilla de las lámparas de sodio y no nos sentíamos seguros”.

“Esto es un avance fundamental para el barrio, estamos muy agradecidos con el Gobierno de Junín y queremos que se sigan sumado mejoras. Vamos a ir por más para el beneficio de todos los vecinos de este sector”, concluyó el fomentista.