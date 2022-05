Héctor Azil: “Si hay que romper, que sea ahora”

¿Qué lectura hace del impacto de la pelea en el Gobierno nacional?

-Más allá de que adhiero a este Gobierno, estoy muy molesto. Está bien que haya diferencias, porque es una coalición de gobierno con sectores muy dispares, pero debe discutirse en otro lado, al hacerlo de una manera tan obscena, de cara a la sociedad, con planteos que desprecian muchas veces la figura presidencial, con lo que sabemos que significa en la Argentina, que es presidencialista, el desgaste de un presidente; no es un primer ministro que, si se lo desgasta, es un fusible que se saca y se pone otro.

-Hubiese preferido que estas discusiones se hubiesen llevado a cabo en un marco más institucional.

-Hace un año y medio pedí la institucionalización del frente, para que estos debates se den hacia adentro, sin ocultar las diferencias. En el Gobierno de Macri, Carrió pegaba portazos, el chiste era ‘bueno, la invita a comer y salen amigos de nuevo’, tuvo diez mil desplantes, pero se sostuvo la coalición de gobierno y no había este tipo de amenazas rupturistas o presiones para sacar ministros. No sé si la lucha es ideológica o es de poder.

-Es un Gobierno además con una fragilidad de origen.

-La sociedad necesita previsibilidad con respecto a la inflación, salario, saber cuáles van a ser recursos y sus gastos, pero los empresarios lo necesitan más que nadie. Y un gobierno sin un rumbo definido o que, si tiene un rumbo, que se lo estén discutiendo y dinamitando desde adentro, no va a generar credibilidad. Y lo que da más bronca es que, por estas luchas internas, no se pude ver el efecto real del acuerdo con el FMI. Si con todas estas diferencias, bajó más de veinte puntos el dólar blue, qué hubiese pasado si había paz, se pagaba como correspondía. Nadie quiere al FMI, no es que uno defiende al FMI; sí a honrar las deudas. El primer ejemplo lo dio Néstor Kirchner -ya que algunos se embanderan con él-, que honró y pagó de contado al FMI.

-Estamos viendo permanentes tiros en el pie del Gobierno.

-Los tiros están yendo un poco más alto que el pie y eso es muy peligroso. Obviamente uno quisiera que la coalición de gobierno siguiera y se consolide, pero si hay que romper, que sea ahora. Me molesta que los mismos que plantean estas diferencias rupturistas, después los cargos no los deja nadie. El peronismo tiene un ejemplo de ética muy grande, en el año ´74, cuando Perón le plantea a un grupo de diputados de Montoneros, que tenía diferencias con el gobierno, que ‘el que no está de acuerdo, se va’, renunciaron a sus bancas y se fueron. No discuto si estaba bien o mal, pero la dignidad ideológica está en sostener con el cuerpo lo que se piensa con la cabeza, no podés tener la cabeza pensando una cosa y el cuerpo sentado en los sillones donde está el poder.

-Sobrevuela el fantasma de la renuncia de Carlos Álvarez (Chacho).

El problema no es Cristina, que no se va a ir del Gobierno, son cuadros que están por debajo de ella y que están más radicalizados. No es que ella no piense cosas parecidas, pero tiene en claro la institucionalidad, por eso habla muy poco, menos de lo que muchos quisiéramos escucharla.

Hay que alinear todo hacia el mismo lado o, los que no se sienten parte de este gobierno, que se retiren y que ya empiecen a prepararse para las elecciones del año que viene. Ojalá que lo hagan en la interna, porque esa es una de las cosas que tiene que garantizar esta coalición de gobierno, que haya Primarias, porque sino no se va a poder sostener, y lo mismo a nivel local, donde hay tres espacios diferenciados, puede aparecer alguno más o puede resumirse en dos, pero si no hay Primarias no hay forma de sostener la coalición.

-¿Cree que el peronismo de Junín tiene que presentar un candidato propio en 2023?

-Tiene que presentarlo, pero eso no significa que todos los peronistas voten a ese candidato, eso está claro, dentro de la coalición de gobierno tenemos la libertad de elegir lo que nos parezca mejor. De hecho, en la última elección elegimos un candidato de origen radical.

-Hay un sector que no participó de la elección del PJ local.

-Sí, hay muchos más que tampoco participan. Las reglas estaban dadas para que hubiese una Primaria, no se armó otra lista y no se presentó. Hubiera sido muy necesaria una interna en el partido, era necesario movilizar y que participaran todos los espacios. Esa es una de las funciones que tiene el partido, integrar a todos los que quedaron afuera, no con cargos, sino atraerlos al partido y al debate político que es necesario de cara al año que viene.

________________________________

