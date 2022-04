Con la presencia de figuras nacionales, se realizaron dos actos en homenaje a Meoni

En dos actos realizados en Junín, diferentes figuras nacionales y locales homenajearon ayer al exministro de Transporte, Mario Meoni, a un año de su muerte en un accidente de tránsito en la Autopista 7 en el kilómetro 112, a la altura de la ciudad de San Andrés de Giles.

A las 18, en la plaza 9 de Julio, tuvo lugar el acto central, con una muestra “El valor de la palabra”, con imágenes y videos que relataron la niñez, recuerdos de la juventud, momentos familiares, sus días como Ministro y un recorrido por la vida política.

Antes, a las 16, la Unnoba inauguró un SUM que lleva el nombre del exintendente de Junín, en Newbery 348, predio universitario en el que también funcionan el comedor "El Taller" y el Instituto Académico de Desarrollo Humano.

Entre los dirigentes políticos estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; la presidenta a Aysa, Malena Galmarini, y los diputados Daniel Arroyo, Emilio Monzó y Danya Tavela, además de la familia de Meoni.

Al respecto, Massa expresó: “Cuando venía para acá me acordaba en la ruta de ese día que nadie quiere acordarse y del día después cuando lo despedimos en el cementerio, en la charla con los mellis me decían: ‘Él nos diría que sigamos adelante’”.

“Hace más de 20 años, en un pasillo en la Legislatura bonaerense, los dos muy jóvenes nos encontramos y nos conocimos. Lo único que teníamos en común era el pasillo y las oficinas casi pegadas. Construimos ese vínculo que me obliga a tenerlo presente”, afirmó.

“Desde distintos lugares compartimos sueños muchos de los cuales están reflejados acá en este lugar porque esto que es la educación pública era parte de lo que lo movilizaba. Era la convicción de saber que de alguna manera el progreso dependía de tener igualdad de oportunidades”, agregó.

“El tren y el transporte son de sus últimas marcas. Creo que la mejor manera de recordarlo es haciendo honor y cumpliendo sus sueños. Obviamente que la partida física nos duele a todos, pero creo que desde el vínculo político me toca seguir apostando a esos sueños que construimos juntos”, indicó.

“Acá hay personas que tienen distintos orígenes políticos y sociales, pero sin dudas todos en algún punto sienten que hoy tendrían que venir a rendir homenaje”, cerró.

Por su parte, Guerrera indicó: “Es un legado importante que tuvo mucho trabajo de planificación durante la pandemia y eso le permitió a Mario tener una visión panorámica del sistema de transporte en la Argentina. Estamos trabajando desde el modo aéreo, terrestre automotor y ferroviario”.

“Muchas veces no se nota el trabajo que se está haciendo en el sistema ferroviario de cargas, pero cuando se miran las toneladas que ha movido el sistema público de ferrocarriles está claro el ejemplo de que el Ministerio y el legado de Mario está marchando sobre ruedas”, apuntó.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, aseguró: “Es un día muy triste que mueve muchas emociones. Definitivamente Mario fue muy importante, no solo por haberme elegido como presidente de Trenes Argentinos, sino por las charlas que hemos tenido durante la vida política o la vida misma”.

Y continuó: “Era un hombre con una sensibilidad pocas veces vista. Dejó una huella, en el transporte ha determinado un objetivo muy importante en el cual hemos trabajado desdeel inicio y el ministro Alexis Guerrera sigue en ese camino y legado que Mario dejó de federalizar el transporte para que sea verdaderamente una política de estado”.

“No tenía un gramo de resentimiento”

Al respecto, la viuda de Meoni, Laura Oliva, recordó: “Con Mario establecimos una relación que tenía que ver mucho más con lo que es una pareja. Lo que siempre me enamoró de él, habiendo tenido una niñez tan difícil, era que no tenía un gramo de resentimiento en cada decisión, gesto y cosa que emprendía”.

“Mario era generoso en todo. Cuando no tenía un peso y me iba a visitar a Buenos Aires, él pagaba su tren y me dejaba el resto. Cuando no tenía nada me agasajaba y cuando tuvo algo poquito mejor, me agasajaba”, expresó.

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, señaló: “Mario fue trascendente para llevar adelante el camino de la Universidad como un socio principal”.

“Le rendimos homenaje a un amigo, pero también al hombre de la política como aquí se reseñó. Y fundamentalmente celebramos una vida. Aquí queremos dejar testimonios de los estudiantes, docentes y todos aquellos que están vinculados en un entramado de la universidad”, indicó.

“Es celebrar el privilegio que todos tuvimos de compartir la marcha Mario que tiene que ver con mejorarle la vida a los vecinos y no hay más secreto de lo que ha hecho Mario cada día de su vida de ponerse a disposición para que vivamos mejor”, concluyó.

Voces locales

El concejal Pablo Petraglia expresó: “Recordar siempre a una persona que tuvo convicciones muy claras, que dejó un legado muy claro para todos lo que hicimos política junto a él que tiene que ver con nunca bajar los brazos, con el trabajo, el esfuerzo y ver hacia dónde vamos: lo denominamos el legado de Mario que lo vemos en el Ministerio y en la Municipalidad con el cambio profundo que tuvo la ciudad mientras fue intendente”.

El concejal Lautaro Mazzutti asintió: “Es un día muy emotivo. Es el primer aniversario del fallecimiento de Mario cuya figura ha trascendido en Junín y a nivel nacional más que nada en la última etapa de su vida. Los 23 de abril serán días muy especiales porque Mario era parte del pueblo y de la gente d nuestra ciudad.

El dirigente del Frente Renovador, Patricio Fay, manifestó: “Es un día de muchas emociones. Mario dejó una huella muy fuerte, tanto en la parte humana como en lo político. En la ciudad ha dejado proyectos transformadores en marcha, ha cambiado el perfil de la ciudad durante sus gobiernos y a nivel nacional desde el Ministerio de Transporte ha recuperado el ferrocarril y una línea de trabajo desde el Estado y una huella que hay que seguir transitando”.