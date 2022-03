Petrecca y Javkin coincidieron en que “el camino es la producción”

El intendente, Pablo Petrecca, y su par de Rosario, Pablo Javkin, mantuvieron un encuentro para compartir experiencias y generar una agenda de trabajo común en beneficio de ambas ciudades.

Los jefes comunales coincidieron en la necesidad de consolidar un camino de crecimiento sustentado en la industria del conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías al sector agropecuario, motor fundamental de la región núcleo. En ese sentido, coincidieron en la importancia de apoyar a dichos sectores y no recaer en las medidas “inmediatas y urgentes que nunca funcionan”.

Finalizada la reunión, llevada a cabo en el despacho del Intendente rosarino, Petrecca sostuvo: “Estamos felices por esta oportunidad de encontrarnos con Pablo y charlar sobre cuestiones asociadas a nuestros roles como intendentes, con el propósito de compartir experiencias, ver las realidades que tenemos en cada Municipio y, por supuesto, analizar los proyectos que tienen muy buenos resultados a los efectos de replicarlos”.

“Siempre estamos viendo las opciones para que nuestras ciudades mejoren y hay una historia de mucha hermandad entre Junín y Rosario, una conectividad muy grande y ya marcamos una agenda de trabajo conjunto”, expresó Petrecca.

En tanto, Javkin comentó: “Rosario y Junín integran una misma zona productiva, con vínculos muy fuertes e historias comunes debido a la cercanía y la cantidad de juninenses que vienen a estudiar a nuestra ciudad, como sucede al revés también”. Luego, aseguró que “conozco la gestión de Pablo y hay una generación de intendentes en la Región con la que es muy valioso que nos interconectemos, con el objetivo de que la Argentina entienda en su totalidad cuál es la lógica de la zona núcleo donde se produce la riqueza de todo el país”.

Por otra parte, remarcó: “Una de las cosas que debe practicar la política argentina en su conjunto es dejar de repetir lo que siempre sale mal. De una vez por todas debemos trabajar para que se comprenda que el camino es la producción y la tecnología aplicada a la productividad. Le comentaba a Pablo que tuvimos un evento con Bioceres y la provincia de Santa Fe, de un fondo de startup biotecnológico y estamos generando un puerto de innovación vinculado a la biotecnología. Sin dudas, este es el camino y no el de las medidas urgentes e inmediatas que nunca funcionan”.

En sintonía con Javkin, Petrecca agregó: “Es fundamental que se entienda la lógica del sector productivo y tener la oportunidad que tenemos los argentinos de seguir apostando, fortaleciendo y acompañando a este sector. Como Estado, no debemos ponerles un pie encima, sino ser garantes y facilitadores para que puedan trabajar y explotar el potencial enorme que hay. Hoy el contexto mundial también nos da una buena oportunidad a pesar de lo terrible de la guerra, especialmente en lo que respecta a los precios y las recetas del pasado ya no van más”.



Convenio con la Universidad de Rosario

En el marco de los encuentros y reuniones de gestión, el intendente Petrecca y funcionarios de la Dirección General de Zoonosis y Bromatología firmaron un convenio con autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para que, principalmente, los estudiantes avanzados de las carreras de la Facultad de Veterinaria realicen sus primeras prácticas y experiencias en el nuevo Centro de Bienestar Animal de Junín, que cuenta con un sector de alojamiento exclusivo para este fin y la posibilidad de asistir al comedor universitario de la Unnoba para sobrellevar la estadía.

Luego de rubricado el documento, Petrecca manifestó: “Quiero agradecerle a Franco (Bartolacci) por permitirnos compartir este convenio y ser partes de este proyecto que trabajamos en la ciudad de Junín. Como todos los vecinos saben, venimos avanzando en la parte de Zoonosis con el nuevo Centro de Salud de Bienestar Animal, puntualmente con los nuevos quirófanos que posee el espacio y que nos permiten duplicar las castraciones”. Luego, indicó que el convenio “va a facilitar que los estudiantes avanzados en la carrera vengan a nuestra ciudad, para ser partes de las prácticas y tomar mayor experiencia”.

“Quiero reconocer al rector por este gesto que tuvo y el gran vínculo que forjamos entre el Municipio de Junín y la Universidad Nacional de Rosario. Entendemos a esto como un camino que iniciamos para conseguir muchas más cosas, en el marco de un trabajo conjunto entre lo público y lo privado, la universidad y las empresas tecnológicas. Es una gran alegría consumar este trabajo mancomunado para que nuestra ciudad siga creciendo”, afirmó Petrecca.

En tanto, el Lic. Franco Bartolacci, rector de la UNR destacó la iniciativa y la “posibilidad de avanzar en vínculos para nuestra universidad con acciones concretas que no queden en un mero acuerdo de colaboración. Esto va a consolidar un dispositivo muy importante que permitirá que los estudiantes puedan realizar sus prácticas, algo por lo que bregamos mucho en cada una de las carreras y para eso es fundamental contar con lugares adecuados para el desarrollo de esas prácticas”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.