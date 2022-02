Pablo Genovese, mecánico de larga trayectoria, encarará nuevo emprendimiento

Hace 25 años que Pablo Genovese es mecánico, teniendo en su haber diez años de trabajo en una empresa del rubro y 15 a cargo de su propio taller, un centro de servicios del automotor en Junín, ubicado en Javier Muñiz 441.

Su trabajo se refiere principalmente a la alineación computarizada, balanceo, gomería, tren delantero, mecánica ligera, cambio de aceite y filtros, correas. Pero entre las novedades que podría traer este 2022, la reparación de turbos es una de ellas, a partir de mitad de año, un trabajo que no es usual que se haga en nuestra ciudad.

El oficio

En diálogo con Democracia, a propósito del Día del Mecánico, Genovese reflexionó que el oficio de mecánico había ido cambiado con el transcurso de los años, en la medida que avanzó también la tecnología del automotor. Estar actualizado para la reparación del vehículo es una de las condiciones principales, como así también la adquisición de herramientas nuevas, maquinarias, computadoras y scanner a fin de poder atender autos modernos.

“Cambiaron tanto los autos, que vienen cada vez más electrónicos, con más tecnología, lo cual hizo necesario tener nuevos equipos”, apuntó el entrevistado.

Los repuestos

Genovese destacó también la importancia del asesoramiento de los repuesteros, principalmente cuando aparecían nuevos modelos de autos.

“Por los nuevos modelos, cualquier duda que tenemos, vamos a la agencia oficial de la marca y preguntamos. A medida que van apareciendo falencias en los autos nuevos, vamos revisando, buscando los problemas y principalmente trabajamos en conjunto con los repuesteros y la agencia oficial de la marca”, explicó.

“Es muy difícil conseguir repuestos de los autos nuevos. A veces ha pasado que se rompe al año de haber sido comprado y no están los repuestos todavía”, acotó.

Ante la creencia que generalmente era raro que se rompiera un auto nuevo, Genovese manifestó que eso sucedía con los autos de alta gama como Focus, Mondeo, Fluence de Renault, pero no así con los autos más chicos.

“En algunas marcas de autos chicos -explicó-, hemos tenido roturas muy prematuras, con 20 a 30 mil kilómetros por ejemplo, hubo roturas de amortiguadores, de piezas de la dirección, etc. Antes, cuando te comprabas un auto 0 km decías que por 4 o 5 años no tenías problemas, pero ahora cambió. Ahora te comprás un 0 km y es muy probable que quizá antes del año tengas que hacer alguna reparación, no es más como antes”.

Los precios

Al hablar de precios de las reparaciones de los automotores, Genovese mencionó que los altos costos se debían principalmente a que los repuestos estaban caros. “Cuando uno empieza a sumar los precios de los repuestos, y ve el total, que fácilmente llega a los 20 a 30 mil pesos, uno trata de amoldarse con el tema del balanceo, la alineación, la mano de obra, de achicarse uno lo que más pueda para que el presupuesto no se vaya tan alto, siempre tratando de cuidar al cliente con los precios. La mayoría de mis clientes lo son desde hace muchos años. El objetivo es cuidar al cliente y que vuelva al taller siempre cuando lo necesite”, destacó.

Pablo Genovese destacó que muchos de sus clientes (el 60 por ciento) que acuden al taller son mujeres. “Tenemos una clientela de mujeres muy amplia. Se ve que acá se sienten cómodas, porque uno les dice la verdad, les mostramos las cosas que se le cambian al auto, que el precio es normal, no caro”, acotó.

A la pregunta sobre qué era lo que más se rompía en un auto, Pablo mencionó a los amortiguadores, los bujes, las rótulas, elementos de la suspensión. “El resto es más que nada mantenimiento: filtro, aceite y correas”, agregó.

“Ahora está pasando mucho que la mayoría de los autos muy chocados los llevan a destrucción total. Cuando el presupuesto de reparación supera el 70 por ciento del valor del vehículo, la compañía de seguro los manda a Destrucción Total. Con los autos viejitos está pasando eso, cuando están muy chocados, suman los repuestos y si supera el 70 por ciento de su valor, la compañía los manda a destrucción total. Si llega un auto chocado, se empieza a colocarlos arriba de un elevador, levantarlo y revisarlo minuciosamente completo y armar un presupuesto”, detalló Genovese.

“Si está muy chocado el auto, la compañía de seguro la mayoría de las veces lo toma así chocado como está y da un porcentaje de lo que vale el auto. El dueño pone dinero encima y sale a buscar otro. Es difícil que si fue importante el choque quede bien el auto”, opinó.

