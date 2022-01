Lucía Astudillo: “La discriminación y el clasismo de Soledad Acuña están en el ADN del PRO"

La jefa de la UDAI II de Anses Junín, Lucía Astudillo, expresó su repudio ante las “desafortunadas” declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien consideró que ya "es tarde" para buscar a los chicos que dejaron la escuela porque, a su entender, "seguramente estarán perdidos en los pasillos de una villa o ya cayeron en actividades del narcotráfico".

Ante estos dichos, Astudillo dijo: “Lamentablemente, las opiniones y el pensamiento de la ministra no me llaman para nada la atención. La discriminación y el clasismo de Acuña están en el ADN del PRO”.

Añadió: “A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional y Provincial vienen diseñando y ejecutando políticas públicas tendientes, en este caso, a recuperar alumnos, motivarlos y acompañarlos en el regreso al aula. No es cierto que sea tarde para ir a buscar a los chicos".

Remarcó: “Concretamente, la aceptación que viene teniendo el Programa Progresar, por ejemplo, no coincide en absoluto con el enfoque de Acuña. En el último mes, más de 300 mil chicas y chicos, de 16 y 17 años, se inscribieron para poder estudiar y el número será mayor porque la inscripción es hasta el 31 de este mes”.

Para completar, Astudillo apuntó: “El PRO es un partido de derecha y este tipo de declaraciones no hacen más que ratificarlo. Y sin ir muy lejos, en Junín, me gustaría saber cuáles son las políticas públicas o los programas que el intendente Petrecca impulsa para ayudar a aquellos jóvenes que quieren terminar sus estudios. No existen programas porque no hay interés, no hay empatía”.

“En varias oportunidades ha quedado demostrado que el PRO es solo marketing político-electoral y nada más. No piensan en la inclusión o en generar más oportunidades para nuestros jóvenes. Por eso las declaraciones de Acuña, representan en gran parte el pensamiento de su partido”, señaló.

Por último, la jefa de la UDAI II de Anses Junín, agregó: “Las declaraciones de Acuña también sirven para marcar diferencias. En mi caso siento orgullo de formar parte del gobierno nacional, porque nosotros sí creemos en nuestros jóvenes, en sus sueños y en el desafío constante de generar más oportunidades para todos y todas”.