Se realizará la audiencia pública por la obra del paso bajo nivel de Rivadavia

Con alrededor de 50 inscriptos, y de manera virtual, hoy se realizará la audiencia pública por la millonaria obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia, en Junín.

Al respecto, el ministerio de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, afirmó a Democracia que “es conocer el proyecto, interiorizarse, dar opiniones y es un acto más de la democracia. Creo que la legislación de Junín lo tiene dentro de las acciones para la participación ciudadana en este tipo de obras”.

“Bienvenido sea y esperemos que sea positivo. Cabe destacar que, a raíz de la preocupación de los vecinos por el impacto de la infraestructura, hemos conseguido hacer un proyecto superior al original”, sostuvo.

Si bien ya se instaló el obrador, “la empresa constructora está aguardando la audiencia, ya que hace dos meses se debería haber comenzado con los trabajos”, subrayó.

En este sentido, el funcionario había anticipado que se construirá un cruce peatonal y de bicicletas antes de iniciar la obra del paso bajo nivel de Rivadavia, con el objetivo de no dejar desconectado el casco urbano, mientras se avanza con los trabajos principales.

Entre los anotados para la audiencia hay vecinos, pero también miembros de la Uocra, y arquitectos particulares, quienes tendrán cinco minutos para exponer sus puntos de vista, ante los técnicos de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF).

“Apunta a garantizar el acceso a la información de todos los vecinos y analizar los impactos ambiental, vial, socioeconómico”, afirmó en diálogo con Democracia el secretario Legal y Técnico de la municipalidad, Lisandro Benito.

Se informó que la audiencia podrá seguirse a través de las redes sociales del Municipio y desde el canal de YouTube, a partir de las 10.



“Después de todas las exposiciones, se desgrabará todo y se le trasladará las conclusiones a la empresa y a ADIF para que presenten el proyecto final con el correspondiente informe de impacto ambiental que deberá aprobar el Municipio”, dijo Benito.

“Ya hemos mantenido reu-niones con la gente de ADIF, que es el organismo estatal que proyectó la obra y llevó a cabo la licitación, y con representantes de la empresa ganadora, que es una UTE”, señaló Benito.

Y agregó: “La audiencia tiene el objetivo de cumplir con una demanda constitucional -si bien el proyecto, los fondos y el seguimiento de obra es de la ADIF-, que es el acceso a la información pública de todos los vecinos de Junín. Es una obra que impacta claramente en el desarrollo y la organización urbana de la ciudad, y el Municipio no puede mirar para el costado, tiene que garantizar el acceso pleno de la comunidad a la información pública. Los vecinos de Junín tenemos que conocer en detalle el proyecto, el marco legal, los aspectos que tienen que ver con los distintos impactos, durante la obra y después de la obra, impacto ambiental, vial, peatonal, socioeconómico, tanto positivo como negativo”.

“Se convocó a la licitación con una memoria descriptiva y un anteproyecto, la empresa ganadora ahora debe realizar el proyecto ejecutivo”, indicó el funcionario.

Impactos

“Las obras de envergadura siempre traen impactos, el de la autopista en la Ruta Nacional 7 seguramente trajo impactos positivos para la comunidad en general, pero pudo haber tenido un impacto negativo para algunas personas”, afirmó Benito.

“Puede haber cierto choque entre lo particular y lo general, el tema está en cómo se aminoran esos impactos negativos. No hacemos una valoración política del hecho de que el Gobierno nacional encare esta obra, pero sí emitimos opinión, sugerimos alternativas al proyecto y buscamos que los vecinos puedan expresar sus dudas y su malestar”, dijo.

“La audiencia es un escenario de participación, que es parte de una nueva modalidad del propio derecho constitucional, con las reformas de 1994, de fomentar instancias de participación. Si bien la audiencia no es vinculante, pueden surgir ideas, críticas, que pueden llegar a ser tomadas por la empresa”, explicó.

Dudas de comerciantes

Como informó este diario, algunas máquinas comenzaron a trabajar sobre el sector que ocupa el paso bajo nivel. Mientras tanto, Fernando Mercado, de YPF Di Marco; César Dardano, del comercio Ropa para todos y Walter Cullerton, de la casa de decoración del mismo nombre, como vecinos del sector, cuestionan el inicio de los trabajos, ya que aseguran que “no hay proyecto todavía” y esperan ser escuchados en la audiencia pública que se realizará hoy.