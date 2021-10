Hoteles colmados ante la reducción a la mitad de las plazas hoteleras disponibles

Como ya informó Democracia en ediciones anteriores, Junín perdió la mitad de las plazas hoteleras durante la pandemia. Y ahora ya se ven las consecuencias: para el próximo fin de semana largo, ya están prácticamente completos todos los hoteles.

En tal sentido, durante la pandemia, cerraron sus puertas cuatro hoteles (Copahue, Piedramora, Azul y Posada del Sol). Además, otros tres establecimientos (Embajador, Victoria y VoVó), continúan cerrados momentáneamente tras haber suspendido sus actividades.

Así, Junín tiene siete hoteles menos, por lo cual el número de plazas disponibles ha disminuido a la mitad.

En diálogo con Democracia, Juan Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica de Junín, explicó que "son muchos los hoteles que están cerrados. Hemos quedado reducidos a la mitad de las plazas que teníamos antes. En una ciudad como Junín, bastante competitiva a nivel regional, hoy nos vemos en problemas”.

Asimismo, Casella reconoció que ante un fin de semana largo como el que viene, en el cual están previstos varios eventos, los hoteles no alcanzan.



“El fin de semana que viene habrá varios eventos como el del Rugby de la Uroba, un campeonato de tejo, un encuentro de Veteranos de Malvinas, y entonces nos vemos en problemas para poder hospedar a todos los visitantes”, explicó.

Según lo expuesto por el hotelero, se observa una mayor movilidad de la gente en general, que ha empezado a viajar. “Veo que hay gente mayor, que era un sector que tenía temor de viajar, animándose a hacerlo, con mucha más confianza porque hay un gran porcentaje de vacunación contra el Covid-19”, explicó Casella.

“Por lo pronto, vamos a tener una ocupación muy buena, será un muy buen fin de semana. A futuro, esperamos que los hoteles que están cerrados vuelvan a trabajar de alguna forma, como puede ser un cambio de firma, pero que vuelvan y tengamos más plazas disponibles para la ciudad”, manifestó Casella.

En cuanto a las posibilidad que los hoteles cerrados volvieran a abrir, Casella indicó que había empresarios interesados en comprar o alquilar algunos de los establecimientos que bajaron sus persianas.

"Falta previsibilidad"

Por su parte, Luis Bortolato, director general de Turismo de Junín, al ser consultado por Democracia por la falta de plazas hoteleras en nuestra ciudad, dijo: “el turismo ha sido una de las cinco actividades más perjudicadas por la pandemia y la toma de decisiones incorrectas de parte del Estado Nacional y Provincial”.



Señaló que el sector hotelero era una de las actividades más rígidas para adaptarse a los cambios. “Hay otro rubros como el transporte, las agencias de viajes, los prestadores de turismo activo, que tienen capacidad de resiliencia y adaptarse rápidamente a los cambios. El nivel de inversión que exige la actividad hotelera, obliga al empresario a estar seguro. Hasta ahora no se han generado las condiciones de previsibilidad. El gobierno no dice, por ejemplo, ‘en marzo la actividad turística estará siendo permitida‘. Cualquier hotelero tiene que tener reglas claras para volver a invertir, tomar personal, reincorporar proveedores y volver a poner en funcionamiento todo el establecimiento porque ello implica altas erogaciones de dinero”, explicó.

Para Bortolato, para que el sector hotelero vuelva a estar a pleno, debe tener garantizada la posibilidad de estar abierto y que los turistas o viajeros, puedan hacerlo.

”Hoy esto se está dando, tenemos muy buenos niveles de llegada de visitantes con fines turísticos u otros motivos, y a veces produce una saturación en la oferta de alojamientos. Si se garantiza a mediano y largo plazo que esto no se va a revertir, claramente se producirá la reapertura de los hoteles”, afirmó.