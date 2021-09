“Aspirábamos a la liberación total de las exportaciones”, planteó el campo en Junín

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la flexibilización del cepo a las exportaciones de carne y rehabilitación del comercio de vaca vieja con China, referentes del sector rural de Junín plantearon críticas y adhesiones a las políticas oficiales.

Rosana Franco, titular de la FAA Filial Junín, afirmó a este diario que la reunión con el ministro “fue buena desde el punto de vista institucional”, y resaltó la apertura del stock de carne (vaca vieja) a China. “No sabemos cómo continuará después del 31 de diciembre. La FAA pidió que se normalicen totalmente las exportaciones. Lo importante también es que se hablaron otros temas, como el fomento para producir más ganado bovino: mejorar el índice de preñez, ganadería sustentable, peso mínimo de faena”.

Y agregó: “Este ministro dio señales de más comprensión y diálogo en temas agropecuarios. Ojalá que este camino de diálogo sirva para la solución de muchos temas pendientes”.

Por su parte, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: “Es una buena medida, porque de alguna forma -aunque de manera gradual- se accede al pedido de la Mesa de Enlace. Nosotros como productores aspirábamos a la liberación total de las exportaciones, porque estamos convencidos de que es el camino y que esta fue una medida muy inútil. La carne no solo no bajó, sino que, a partir de esta medida, aumentó un 12 por ciento. Hubo recortes en los salarios de los frigoríficos, una mala señal en el mundo, rompiendo contratos. De un año a otro bajó el stock y esto va a repercutir en la oferta. Si hubiese más inversión e incentivos ese problema no estaría”.

“Esta medida trajo un problema de grieta, ideológico, que es lo que tenemos que erradicar, porque le hace mal a los argentinos”, agregó.

Límite

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró ayer que la exportación de carne "no podrá superar nunca el 24% de la producción total", y reconoció que el sector ganadero necesita "reglas claras y previsibles".

"Mientras yo sea ministro, hay una ecuación que es estadística: la exportación no puede superar nunca entre el 22% y el 24% del total de la producción de carne. No nos vamos a mover de eso. Estos son negocios que necesitan reglas claras y previsibles", enfatizó el funcionario.