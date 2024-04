La protesta con solo 50 productores

Apenas cincuenta ruralistas participaron en la plaza principal del municipio bonaerense de Azul de la protesta que organizó la productora Cristina Boubee contra el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural, dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fuentes de esa comuna precisaron que, pese a que se esperaba una "nutrida concurrencia" a la movilización, "fueron apenas un puñado de personas".

La marcha se motorizó luego de que, a través de distintos grupos de WhatsApp, comenzara a repartirse un volante en el que se invitaba a los productores a "manifestar el rechazo por los incrementos confiscatorios e ilegales de los impuestos provinciales: inmobiliario urbano, rural y patentes". De la movilización participaron el senador nacional Alfredo De Angeli; su par provincial, Florencia Arietto, y el diputado bonaerense Luciano Bugallo.

Días atrás, en declaraciones periodísticas, la ruralista Boubee había expresado que, tras ponerle fecha a la protesta, "no paraba de recibir adhesiones" e indicó que participarían las agrupaciones rurales de Ramallo, Pehuajó, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Dorrego, Tandil, y Balcarce, entre otras. "Si todos los que me contactaron en estos días vienen, seguramente la plaza va a quedar chica. El malestar con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires es muy grande y no es sólo la gente de campo", afirmaba Boubee.

En ese marco, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, había advertido que "el reclamo no abarca a todo el campo, sino a un grupo de dirigentes rurales que tienen motivaciones políticas, ya que muchos de ellos fueron candidatos en listas de la Libertad Avanza".