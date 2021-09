Mayor participación de los industriales en la cámara local que preside Maroscia

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, al ser entrevistado por Democracia, en el Día de la Industria, manifestó que una de las premisas de la actual gestión era incorporar más industriales a la cámara y organizar los espacios para ellos. Según lo expuesto, una de las primeras acciones será hacer un relevo en el Parque Industrial y ver qué les hacía falta. En principio dijo que, entre lo que restaba por hacer, era el acceso pavimentado hacia Ruta Nacional 188. Uno de los proyectos interesantes de la entidad es el de conectar con la Unnoba para la puesta en marcha de capacitaciones en oficios, que tanto hacen falta a la industria local, como por ejemplo Soldadores para grandes estructuras.





Panorama general

El dirigente de Comercio e Industria, al ser consultado sobre si había afectado a las industrias de Junín la pandemia de Covid-19, respondió: “No hubo cese de actividades de las industrias radicadas en nuestro medio, salvo una referente a reciclado de envase que estaba en el Parque Industrial, en otros casos mudaron instalaciones por un tema de espacio y otras se expandieron”. En cuanto al panorama actual, Maroscia dijo que si bien no era la situación que todos esperaban, teniendo en cuenta el contexto, pueden seguir subsistiendo. “En Junín se destaca el rubro agroindustrial, es decir la industria conectada a todo lo referente al campo”, apuntó.



Sin industrias nuevas

Según lo manifestado por el dirigente de Comercio e Industria, no hubo industrias nuevas radicadas en Junín en los últimos tiempos. “Y en esto tengo que hacer hincapié en la falta de incentivos para que las empresas se establezcan acá. No hay ningún plan a futuro como para que alguna empresa proyecte instalarse acá, motivada por algo, sea en materia impositiva o mejores servicios”, afirmó. A la consulta de si hacía falta otro parque industrial en Junín, Marcos Maroscia respondió que no, porque incluso había lotes vacíos todavía en el Parque Industrial actual, algunos de los cuales ya vencidos los plazos estipulados para construir sobre estos, por parte de los adjudicatarios, que no han hecho nada aún. “Hay reclamos para que se construya o vendan el predio, pero en esto hay toda una cuestión en la que debería actuar el Municipio. En principio, podemos decir que no se cumple el plazo de seis meses de adquirido para construir”, apuntó.

Comercio e Industria

“Apuntamos a intervenir en la cuestión industrial – dijo el actual presidente de la Cámara Comercial, Industrial y de Servicios-. Vemos que en el Parque hay un consorcio que no tiene la misma relevancia que puede tener la Sociedad Comercio e Industria, con 109 años de historia. Es importante que sea nuestra institución la que intervenga para que todo no quede solo en una charla, reclamo o promesa”. Según lo expuesto por Maroscia, su propuesta es, en principio, hacer las reuniones de los industriales por separado, que tengan su propio espacio en el Parque Industrial, por ejemplo, y no en la sede de nuestra entidad, para que ellos puedan abordar tranquilos sus problemas, “problemas que vienen desde hace muchos años”, dijo el presidente de la entidad. “Uno de esos temas, tan postergados, es el ingreso al Parque Industrial por Ruta 188, en los que tendría que ver Provincia y Municipio. Todavía no hay respuesta para ese proyecto presentado y seguimos con un Parque Industrial que está a 50 metros de una Ruta Nacional y no tienen ingreso por ahí. No hay acceso ni asfalto”, apuntó.



Renovación

Cabe destacar que a fines del corriente mes, habrá una renovación de miembros de comisión directiva, 6 cargos se renuevan de los 24 que hay en total. En ese punto, Maroscia dijo que la idea era incorporar más industriales a Comercio e Industria, con una oficina y un área asignada a Industriales exportadores. “En el marco de esta nueva apertura, se hará un relevo en el Parque Industrial para conocer a qué se dedican, qué les hace falta”, dijo. “En la sede de Comercio e Industria hay oficinas disponibles para eso – acotó-. Mi idea es que quien esté, aporte desde el lugar que pueda para apoyar este proyecto. Hay que abrir la cámara lo máximo posible, para que el socio se sienta representado y se incorporen nuevos”.