Maroscia: “Aquí se nota que hay una idea de salir todos juntos hacia delante”

Como se sabe, la Sociedad Comercio e Industria de Junín cumplió este año (el 27 de octubre último) 110 años de vida institucional, por lo cual TeleJunín entrevistó a Marcos Maroscia, titular de la entidad para referirse a la realidad del sector.

Respecto al panorama del corriente año, Maroscia dijo: “Fue un año duro. Veníamos arrastrando la crisis después de la pandemia ”.

“ Este año medianamente empezó a moverse la actividad pero tenemos el gran problema del aumento de costos, los salarios, las cargas sociales y la rentabilidad cada vez bajando más, tenés que vender el doble de lo que vendías el año pasado para cubrir el mismo costo”, apuntó.

El comerciante dijo que a pesar de todo el sector seguía para delante. “Sorprende por el esfuerzo que está haciendo hoy el comerciante y el industrial, quien genera trabajo, quien invierte, quien produce. Estamos en contacto a diario y las ganas y la energía están pero hay una gran realidad como por ejemplo, que se bajó un bono para los empleados, con el que estamos de acuerdo que corresponde, porque la inflación todo el tiempo hace perder el sueldo, que rinde cada vez menos pero la empresa por momentos no aguanta más. La rentabilidad es menor y si no hay un cambio real no se qué puede llegar a pasar en los próximos años”, advirtió.

Maroscia dijo que de un día para otro se generaban bonos, aumentos, incrementos en todo lo que eran impuestos y que la rentabilidad era cada vez menor, mientras los precios eran imposibles de aumentar ya que había una realidad: “no hay dinero circulante en la calle y es preocupante”.

Apuntó que en esta época, generalmente de mayor movimiento comercial, este año no se acercaba ni en lo más mínimo a años anteriores, previo a la Navidad.

Más allá de todo, Maroscia cree que soluciones habría, que es una decisión política. Sin embargo apuntó a que “ante cualquier problema de reclamo se baja un DNU para bono, aumento, lo que sea y no se analiza que eso está destruyendo a las Pymes”.

“Nos estamos endeudando, y eso hay que devolverlo. Nosotros no tenemos subsidio de nada, simplemente créditos para devolución y es muy difícil acceder a un crédito, las ventas caen, la rentabilidad cae. Uno sigue y sigue pero en algún momento hay que parar la pelota y mirar hacia dónde vamos. Creemos que de esta forma no hay salida, si no hay un cambio real es muy difícil”, manifestó.

“Sabemos que en los años electorales hay más movimiento, porque todos se juegan a seguir pero no podemos depender de eso para saber si podemos respirar. No hay políticas de estado, cada uno tira para su lado para salvarse. Preocupa el futuro”, lamentó.

En la Región

Maroscia mencionó que Comercio e Industria estaba integrado en el Nucleamiento Empresarial del Noroeste, que incluía a 33 ciudades. “Hoy Junín está muy bien quizá porque de esas ciudades vienen acá”, acotó.

Aclaró que los problemas por él mencionados anteriormente eran a nivel nacional y que venían hace mucho tiempo.

“Tenemos vínculo con otras instituciones y aquí se nota que hay una idea de salir todos juntos hacia un mismo lugar pero el problema es de fondo”, dijo.

La Terminal

Respecto a la Terminal de Omnibus, que se va a trasladar hasta un lugar alejado del centro, para Maroscia en ese lugar habrá crecimiento comercial, no afectando a Junín.

“En ese espacio se desarrollará un centro comercial, va a crecer. Ya se está viendo eso por avenida de Circunvalación. Creo que el movimiento desde la Región a Junín se da por el tema Salud y los trámites administrativos que se hacen en Junín. No va a modificar nada el traslado de la Terminal”, opinó.

Hasta el 2024

Marcos Maroscia continuará al frente de Comercio e Industria hasta el 2024, ya que hubo elecciones en octubre último donde fue electo.

“La gente eligió seguir por este camino, luego de un cambio muy fuerte que se hizo. Vamos a seguir trabajando para eso”, aseguró.

“Estamos en contacto con Unnoba para apoyar el próximo año la Escuela de Dirigentes y aggiornarla un poco, puesto que la virtualidad de años anteriores hizo que se complicara un poco. Estamos trabajando para que el próximo año sea diferente, mejorarla y en paralelo hacer un ciclo de charlas por mes de diferentes temas. Siempre nos basamos en las encuestas que hacemos con nuestros socios”, dijo.

Finalmente Maroscia agradeció a los socios que votaron en la última elección y que los eligieron para continuar. “Con hacer el esfuerzo entre todos se sale. Quien invierte en la ciudad o en la producción está acostumbrado a estos problemas y va a salir adelante”, auguró.