“El Municipio no promovió la generación de empleo en Junín”

La generación de puestos de trabajo es otro tema del que hablan los candidatos de todos los partidos para estas elecciones y en ese escenario, el ingeniero Oscar Palma, ex secretario de Producción de Mario Meoni, aseguró que “el intendente Pablo Petrecca no promovió la generación de empleo”.

Palma dijo que “en estos seis años, el Municipio no desarrolló políticas públicas para generarle trabajo a los juninenses. La falta de obra pública es una responsabilidad directa del Municipio y gran generadora de mano de obra, la cual ha sido muy escasa en la Ciudad. El apoyo y la promoción para el sector comercial e industrial es otra propuesta no cumplida por Petrecca”.

“Entre 2015 y 2019, el Gobierno de Mauricio Macri disminuyó la actividad del sector productivo y en el ámbito local Pablo Petrecca no ha generado políticas públicas para revertir esa situación”, afirmó Oscar Palma.

Además, agregó que “tanto en materia de promoción de empleo, la realidad es contundente. El cierre de comercios en Junín comenzó con el Gobierno de Macri, Vidal y Petrecca, con aumentos indiscriminados de las tarifas y una inflación permanente que atentó contra los bolsillos de los trabajadores. Luego, llegó la pandemia y no le permitió al Gobierno nacional generar una reactivación, que de a poco hoy se está comenzando a dar”.

Parque Industrial

“También, es contundente la imagen del Parque Industrial. En 2004 había pocas empresas, en 2015 su capacidad estaba casi completa de empresas y fábricas, hoy, está prácticamente igual que en 2015, evidenciando la incapacidad del Municipio de gestionar la radicación de empresas en Junín y la posibilidad de que se genere trabajo para los juninenses”.

“En el mismo sentido, el Polo Tecnológico, que funcionaba en el CITE, es un emblema de la falta de interés por la actividad productiva por parte del Intendente, donde había empresas de base tecnológica, uno de los principales sectores que más creció en Argentina durante la pandemia, Petrecca lo trasformó en un depósito de alimentos dependiente de acción social”, concluyó.