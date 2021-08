Operativo de vacunación y control sanitario en una residencia de adultos mayores

Integrantes de la Secretaría de Salud y de la dirección de Adultos Mayores del Gobierno de Junín estuvieron en la residencia San Antonio para completar el calendario de vacunación antigripal, contra la neumonía y antitetánica de los residentes.

La acción fue acompañada por el concejal Javier Prandi y el senador Juan Fiorini, quienes dialogaron con los encargados del lugar sobre la difícil situación que atraviesan los adultos mayores, a 17 meses del inicio de la pandemia y el trabajo que lleva adelante el Municipio para contenerlos, cuidarlos y acompañarlos.

Al respecto, Adriana Summa, a cargo de la dirección de Adultos Mayores, manifestó: “Desde el inicio de la pandemia estuvimos junto a la Secretaría de Salud trabajando con las residencias de largas estadías para adultos mayores. Primero, enseñándoles los nuevos protocolos de Covid-19 y luego haciendo el relevamiento de vacunación contra el Covid, si bien su aplicación no estuvo en nuestras manos. Ahora estamos completando los calendarios de vacunación antigripal y contra la neumonía, yendo a las distintas residencias que lo solicitan”.

“El control de todas las otras enfermedades y de todos los esquemas de vacunación también es fundamental. Ya de Covid-19 todos tienen aplicadas las dos dosis, pero nosotros seguimos estando junto a ellos para que todo transcurra con normalidad”, aseguró Summa.

Por su parte, Silvia, a cargo de la residencia, dijo: “Estuvimos muy acompañados por Adriana (Summa) durante toda la pandemia y si bien no necesitamos nada, siempre estuvieron atentos. No tuvimos ningún caso de Covid-19, ya que cumplimos con todos los protocolos que nos dijeron. Nosotros tenemos una médica que es de la residencia y que viene a controlar a todos los abuelos”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Gabriela Franchi, expresó: “Desde un principio hemos estado acompañando, a veces desde la sombra, con cosas que no se dijeron, pero no porque hayan estado mal sino porque se hicieron muy bien. Ahora que podemos estar más presentes, venimos y vemos cómo está todo en este lugar. Estamos completando el esquema antigripal de neumonía y aprovechamos para los que no tenían completo el esquema antitetánico para ponerlo al día. Es para destacar que hay un médico que acompaña a estas personas”.

También dejó su impresión el senador provincial Juan Fiorini, quien manifestó: “Estamos acompañando a la secretaria de Salud y la Dirección de adultos mayores en un operativo sanitario para acompañar a un geriátrico, pero se trata de un esquema que hicimos en todo el año 2020 y en este 2021. Fue un tiempo de mucho trabajo, pero siempre siguiendo lo que nos pide el intendente Petrecca, que es acompañar, estar, escuchar y llevar soluciones. Esto que se hizo en esta residencia también se hace casa por casa en los barrios con el objetivo de que la salud llegue a todos”.

Para finalizar, el concejal de Juntos, Dr. Javier Prandi, aseveró: “Como siempre desde nuestro rol, estamos acompañando a estas direcciones y secretarías municipales en estos operativos que son fundamentales. Este año se priorizó la vacunación contra el Covid-19, pero no podemos dejar de resaltar la importancia que tienen las demás patologías y su control. Nos parece una acción muy importante continuar con los esquemas de vacunación y por eso estamos acompañando en este momento”.