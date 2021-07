Pablo Micheli trabaja para encabezar la lista de senadores por la Cuarta Sección

El titular de la CTA Autónoma y referente del Movimiento Político, Cultural y Ecológico, Pablo Micheli, afirmó en una entrevista con Reporte Especial (TeleJunín) que trabaja para encabezar la lista de senadores por la Cuarta Sección Electoral en la próxima elección.

“Hace un tiempo largo venimos trabajando en la Cuarta Sección con varias agrupaciones y partidos y hemos decidido ponerle nombre a esa unidad. Creemos en la política como instrumento para ayudar a la gente, como lo plantea el Papa”, afirmó.

“Lo he charlado con el propio gobernador Axel Kicillof y una cantidad importante de dirigentes que me han brindado su apoyo para encabezar la lista de senadores por la Cuarta Sección”, aseguró el dirigente de extracción gremial, oriundo de la localidad de Ferré.

“Venimos perdiendo hace cinco años, con salarios muy rezagados con respecto a la inflación. Este año es el primero en que hay un planteo del Presidente de que los salarios le ganen a la inflación. La inflación seguramente superará este año el 40%, por lo que se están modificando los acuerdos salariales. Por ejemplo, los estatales firmaron un acuerdo de un 36% y ahora se va a firmar un 10% más, porque la idea es que los salarios empiecen a recuperar lo perdido en los últimos cinco años. No se van a recuperar en un año, pero es un paso muy importante, porque la economía no se va a desarrollar en la Argentina si no se recupera poder adquisitivo”, señaló.

Y agregó: “También planteamos que haya un aumento de emergencia para los jubilados y que se pueda recomponer la situación”.

Rumbo económico

Sobre el aspecto económico, afirmó que la pandemia es un condicionante importante, pero “la gente sabe que el Gobierno tiene buenas intenciones y que encontró una provincia prácticamente arrasada, y lo mismo el país, con un endeudamiento brutal dejado por Macri. Recién ahora se avizora una mejora en la economía y ojalá que se pueda resolver la actualización de los salarios”.

“La única fuerza que puede equilibrar la balanza entre los que más tienen y los que menos tienen en la Cuarta Sección es el Frente de Todos. No es posible pensar que haya crecido la pobreza de esta manera en los últimos 30 años y es culpa del neoliberalismo. El peronismo es el único que puede revertir esta situación”, cerró.