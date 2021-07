El municipio realiza operativos de vacunación casa por casa en distintos barrios de la Ciudad

Profesionales de los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud del Gobierno de Junín recorren los diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de completar el calendario nacional de vacunación de todos los vecinos que, por distintos motivos, aún no tienen el esquema completo.

Este viernes, los agentes estuvieron en el barrio La Rufinita, en donde aplicaron vacunas antigripales y otras para prevenir enfermedades tales como la tuberculosis, la hepatitis A y B, el neumococo, polio, rotavirus, varicela, meningococo, triple y doble viral, triple vacteriana celular, fiebre Amarilla y VPH, entre otras.

La próxima semana, en tanto, los equipos estarán haciendo lo propio en el barrio Almirante Brown.

Al respecto, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, afirmó: "Con la instalación de la pandemia, tanto en el país como en la Provincia y en la ciudad descendieron los porcentajes de vacunación que corresponden al calendario nacional de vacunación. Esto se dio fundamentalmente en los chicos, lo cual es algo que nos preocupa y nos ocupa, porque la vacunación es el mejor método preventivo y económico que existe en el mundo para combatir las enfermedades infectocontagiosas".

"Es la herramienta que ha demostrado ser la más efectiva en el control de estas enfermedades y tener una población correctamente vacunada es una de las premisas en cualquier proyecto que uno pueda tener en la atención primaria de la Salud", agregó.

"En el contexto de la pandemia, se produjo un descenso de la vacunación, tanto por el aislamiento como por los temores lógicos a los contagios que hicieron que muchos vecinos no se acerquen a los centros de Salud. Por ese motivo volvimos salir a los barrios, casa por casa, para poder completar los esquemas de vacunación, en operativos destinados especialmente a los más chicos, pero también estando atentos a las necesidades de las personas adultas. En esta semana, lo hicimos en el barrio La Rufinita y en la próxima semana estaremos en el barrio Almirante Brown. El objetivo fue completar los esquemas que figuraban incompletos", indicó Lombardi.

Para finalizar, expresó: "La idea es recorrer con nuestros equipos de Salud cada casa para poder vacunar a los que no lo hicieron. También evaluamos las libretas sanitarias para que la prevención llegue a todos y esto nos brindará una mayor tranquilidad para mantener los porcentajes históricos que ha tenido la ciudad a lo largo del tiempo y que siempre fueron muy buenos, pero que por esta pandemia han bajado. Es una tarea importante para todos nosotros y que la asumimos como necesaria para evitar otras complicaciones".