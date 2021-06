La lectura es una aliada y un refugio en los tiempos de la pandemia, en Junín

La pandemia obligó a modificar nuestras rutinas, las que desde hace un año y medio están en constante adaptación a los requerimientos de una situación sanitaria mundial que no da descanso.

A las actividades laborales y familiares, restringidas y adaptadas, se suma la posibilidad –aunque no para todos-, de permanecer más tiempo en casa.

Y más allá de las consecuencias lógicamente negativas del encierro, también afloraron aspectos positivos, como compartir más tiempos con quienes se convive, la propia familia, amigos, pareja, o mascotas, reconfigurando la noción de hogar.

Pero también obligó a cierta creatividad para suplir las antiguas formas del ocio de la prepandemia. Y a la par del auge del Zoom, las redes o plataformas como Netflix, creció también el hábito de la lectura.

Como una reivindicación del placer que genera o como una nueva puerta ante la necesidad de un escape, los libros continúan más vigentes que nunca.

Literatura y pandemia

La inacabable fuente de géneros y títulos disponibles se condice con las variadas elecciones de los lectores.

Desde la librería Tierra de Fuego aseguran por ejemplo que en estos tiempos muchos se vuelcan a libros de autoayuda, mientras que desde Libros del Masticador, un emprendimiento que nació en la pandemia, destacan que la lectura que eligen muchos de sus clientes, no solo pasa por una elección de distracción, sino bastante más profunda y menos escapista.

“Este año pidieron más libros escolares y de autoayuda. Creo que se nota mucho más el estrés y la falta de tiempo”, en el marco de una situación difícil que toca afrontar, destacan Vanesa y Silvia, de Tierra de Fuego. De hecho aseguran que el año pasado, el foco estuvo puesto en los juegos de mesa.

Entre los más destacados, incluyen autores como Louise Hay, Gabriel Rolón, Brian Weiss.

Con respecto a los escolares, aseguran que “se piden muchos manuales para que las familias puedan acompañar a los chicos en las tareas”.

“Lo que pasa afuera”

Libros del Masticador surgió, según Gonzalo, con “la idea de traer a Junín libros de algunas editoriales independientes, que nosotros consumíamos, pero que desde acá no nos quedaba otra opción que comprar por internet”.

Si bien reciben consultas y pedidos de distintos tipos de libros, Gonzalo asegura que se centran en literatura (novelas, biografias, ensayos, poesías, cuentos), de ficción y no ficción.

“Desde que comenzamos convivimos con la pandemia, no sabemos que podría estar leyendo la gente en un contexto normal. Lo que si notamos, es que nuestros clientes a lo largo del año han optado por libros que se acoplan a lo que pasa afuera”, destaca.

“Literatura cruda, incisiva. Pareciera que no quieren leer para distraerse, algo tranquilo, llevadero, light, sino que prefieren la incomodidad. Libros duros, que ocupan un lugar en la cabeza mientras se leen y después”.

Entre los más solicitados mencionan a las autoras Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Selva Almada, Sara Gallardo, Claudia Piñeiro, Guadalupe Nettel, Alejandra Kamiya, Dolores Reyes, Camila Sosa Villada, Leila Guerriero, Tamara Tenenbaum “que tienen su público en Junin. Y acá se presenta otra notoriedad, todas mujeres. En su mayoría pertenecientes a la nueva literatura argentina”.

Asimismo, destaca la poesía “otro género que tiene muchos seguidores en la ciudad y tratamos también de abarcar este espacio con autores un poco fuera del circuito tradicional”.

Entre los libros que más vendieron hasta hoy se encuentran: Catedrales, de Claudia Piñeiro; Cometierra, de Dolores Reyes; La hija única, de Guadalupe Nettel; Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit; Estás muy callada hoy, de Ana Navajas; Los árboles caidos también son el bosque, de Alejandra Kamiya.

Asimismo destaca a los autores más vendidos como Martin Kohan, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin, Stephen King y Federico Falco, ente otros.