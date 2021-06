Comenzaron a bachear en la Ruta 33 entre Trenque Lauquen y Rufino

Patricio García, gerente de Regiones y Distritos de Vialidad Nacional sostuvo que la Ruta Nacional N°33, uno de los corredores más importante que une los puertos de Rosario y Bahía Blanca, se encuentra en un estado lamentable y necesita una pronta solución.

“Los que vivimos en esta región, tenemos la mala suerte de contar con el peor estado del tramo de la ruta”, dijo el funcionario oriundo de Ameghino.

Asimismo, afirmó que era un problema que no desconocían. “Lo reconocemos, sabemos que existe, fundamentalmente entre Trenque Lauquen y Rufino. El estado más desastroso y lamentable es el que va desde General Villegas hasta Rufino”, apuntó.

El funcionario nacional explicó que cuando asumió en Vialidad Nacional hace un año y medio se encontró con que la Ruta 33 estaba con posibilidades de obra, incluida en los contratos PPP (contratos de participación público-privado realizadas en la gestión del ex presidente Mauricio Macri) que llevaba adelante una empresa que administraba la concesión de la Ruta Nacional 7 entre Luján hasta Mendoza.

“Estaba en una etapa mínima de obra, pero comprometida a realizarse. El Gobierno nacional decide dar de baja estos contratos PPP y, en noviembre del año pasado, tomamos la responsabilidad más directa del mantenimiento de esta ruta”, sostuvo García.

Bacheo

Según lo expuesto por el funcionario, esta etapa de bacheo significa una inversión de 50 millones de pesos.

“Desde Vialidad Nacional, se intenta comenzar a reparar una deuda pendiente con las vecinas y los vecinos de los municipios por donde la Ruta 33 atraviesa”, dijo.

Señaló que se está trabajando en conjunto con los municipios de Rivadavia y Rufino, los cuales se encuentran bacheando con material que aporta Vialidad.

Aseguró que la municipalidad de General Villegas se hará cargo de las viandas de los operarios que trabajan a partir de ayer, en burbujas, extremando los cuidados para evitar contagios.

Al mismo tiempo, afirmó: “Hemos puesto en marcha más de 250 obras en toda la Argentina este año que se encontraban detenidas y esta obra es una que personalmente me afecta y quiero ponerla en marcha”.

“Esta obra demandará de 24 a 36 meses; no pretendo ser yo quien la inaugure, me conformó con que pueda iniciarla” concluyó García.