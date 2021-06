La curva mostró un leve descenso: hubo 661 contagios de Covid en una semana

La última semana configuró una leve baja en la curva de contagios para la ciudad, registrando un total de 661, de acuerdo al conteo semanal que realiza Democracia.

Cabe recordar que en la semana previa, del 24 al 30 de mayo, se habían contabilizado 778 nuevos casos y un récord de 18 muertes.

Si bien continúa elevado, en los últimos días, entre el lunes 31 de mayo y el domingo 6 de junio se informaron 12 decesos.

Cabe destacar que el pico de contagios se dio con 817 casos de coronavirus, entre el 17 y el 23 de mayo.

Incluso ese registro se dio luego de una semana previa con 583, entre el 10 y el 16 de mayo, por lo que el impacto fue aún mayor.

Leve descenso

Esta semana se convierte en la segunda consecutiva en mostrar un descenso de casos, respecto de la semana récord del 17 al 23 de mayo.

Se espera no obstante que los días de restricciones tengan su impacto en una baja de contagios sostenida en estos días subsiguientes.

Cabe destacar que durante mayo se produjo la escalada de contagios más importante, en el marco del rebrote.

El número de pacientes infectados también aumentó y de hecho, entre el 31 de mayo y el 6 de junio, la cifra más alta fue de 1321.

Cabe destacar, que a pesar de la suba sostenida, continúa la vacunación en la medida en que arriban dosis a las postas de la ciudad y se amplía el rango de población.

Reporte diario

De acuerdo al informe que provee la Secretaría de Salud, ayer se registraron 66 nuevos casos de coronavirus y 12 fallecidos, cuyo número total asciende a 294.

En el día de ayer se analizaron 116 muestras en el laboratorio (7 no residentes).

Del total de muestras de Junín, 70 resultaron negativas y 39 positivas. Además, se sumaron 27 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 43 mujeres y 23 hombres. De estos, 38 casos corresponden a contactos estrechos, 1 a personal de salud y 28 tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 34 casos sospechosos y uno no residente, que corresponde a la localidad de Pergamino.

En el día de ayer se sumaron 90 casos sospechosos, de los cuales 31 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

A su vez se informó que recibieron el alta 119 personas de nuestra ciudad y 2 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Las personas fallecidas de nuestra ciudad son tres: dos hombres de 58 y 71 años, y una mujer de 93.

Cifras de la Provincia y el país

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.665.436 tras confirmarse 7.819 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó ayer el Ministerio de Salud bonaerense.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio provincial fallecieron 41.486 personas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se informó que 8.509.989 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la Covid-19.

Mientras tanto, otras 347 personas murieron y 16.415 fueron reportadas con coronavirus en la Argentina.

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud, suman 81.214 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.955.439 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 7.776 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 78,7% en el país y del 75,3% en la Área Metropolitana de Buenos Aires.