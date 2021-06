Los Almendros: La prioridad es el mantenimiento general

El crecimiento poblacional que se dio en los últimos años en Los Almendros hizo que se extendiera hacia más afuera la frontera entre el sector urbanizado y la zona de quintas, ya que entre sus calles se entremezclan cada vez más viviendas permanentes y con las raleadas casas de fin de semana que todavía persisten.

Sin embargo, ese incremento en la cantidad de habitantes que generó un avance proporcional en las demandas de los residentes. Muchas de ellas insatisfechas, no solo por estar en un espacio alejado del centro, sino también porque fueron más de diez años en los que no hubo una sociedad de fomento que pidiera y gestionara por las necesidades del lugar.

Hace un año y medio que hay una comisión que, aún con las dificultades que presenta la pandemia, trabaja para mejorar el sector.

Recolección. Uno de los temas clave para los lugareños es la recolección de ramas y montículos. De acuerdo a lo que explican, el camión pasa a recoger los residuos de volúmenes grandes, aunque “la frecuencia no es la misma” que en tiempos anteriores.

Mantenimiento

Delimitado por las calles Ramón Hernández, Soldado Argentino y su continuación Miguel Lonegro, Los Teros y Los Ombúes, el barrio Los Almendros tiene algunos déficits en cuanto al mantenimiento general.

Por un lado, al ser un vecindario donde hay algunas quintas, “uno de los temas claves es la limpieza de ramas y montículos”, explica el presidente de la sociedad de fomento Mariano Sosic. Y agrega: “La gente saca sus residuos y si bien se pasa a recoger y cumplen con los pedidos, la frecuencia no es la misma”.

La otra cuestión central es el mantenimiento de las calles. “Es un tema complicadísimo”, asegura Sosic. Es que “los días que llueve se ponen muy difíciles” y, aun cuando los fomentistas tienen “una buena relación con la gente del municipio” y cada vez que hacen un reclamo “tratan de resolverlo lo antes posible”, lo cierto es que entienden que necesitan una solución de fondo: “Esperemos que algún día tengamos la suerte de tener el tan deseado asfalto. Y si no, un mejorado y cordón cuneta nos vendría muy bien. Tenemos que hacer las cosas como se puede y tratar de que los reclamos lleguen”.

Alumbrado público. Todavía hay en carpeta un proyecto para hacer un recambio de luminarias y reemplazar las existentes por las que se saquen del casco urbano. Además, hay lugares, como las calles Paraná y Neuquén, donde se están haciendo loteos y quienes se están instalando allí piden más iluminación, ya que son zonas “muy oscuras”.

Alumbrado público

Otra de las prestaciones sobre la que los lugareños ponen el acento es el alumbrado público. Es que, después de algunas reuniones que los fomentistas mantuvieron con funcionarios municipales, quedó en carpeta un proyecto para hacer un recambio de luminarias: a partir de que se está ejecutando un programa de colocación de tecnología Led en el casco urbano, las luces que se saquen de allí irán para los sectores periféricos, como Los Almendros.

Sin embargo, esto aún no se empezó a hacer. “Aunque vimos que ya se están haciendo los pozos para colocar los postes, así que ojalá que llegue lo antes posible”, se entusiasma Sosic.

Con todo, hay zonas, como las calles Paraná y Neuquén, donde se están haciendo loteos y quienes se están instalando allí piden más iluminación. “Sobre todo por la seguridad: las calles están muy oscuras”, remarca el dirigente barrial.

“Además -añade Sosic- nos juega en contra el vandalismo, porque vemos a los chicos con las gomeras contra las luces, entonces no se cuida lo poco que tenemos”.

Respecto de la seguridad, hace dos meses hubo un encuentro con funcionarios del área y, a partir de ahí, se ve “que los patrulleros pasan, aunque no con la frecuencia que lo hacían antes”.

Arreglo de calles. Aquí la mayoría de las arterias son de tierra y ese es un tema de preocupación entre los vecinos. “Es un tema complicadísimo”, aseguran en la sociedad de fomento, puesto que “los días que llueve se ponen muy difíciles”.

Tránsito

Finalmente, el tránsito también es un asunto a tener en cuenta aquí. Sobe todo en Benito de Miguel, la única arteria asfaltada por donde, además, pasa el transporte público. “Es una complicación, es una calle muy angosta y de doble mano”, señala Sosic.

“Nosotros siempre hacemos el reclamo -continúa-, porque el colectivo da toda la vuelta en la manzana donde está la escuela y ahí no está asfaltado. Queremos que se haga, aunque sea, un mejorado para que tenga un mejor tránsito el transporte público, porque lo utiliza mucha gente del barrio”.

En tanto, puntualiza que la circulación en Benito de Miguel “es constante y, además, las veredas no están muy bien, entonces mucha gente camina por la calle: ojalá que haya algún proyecto para mejorar eso”.

La Sociedad de Fomento

La actual comisión directiva de la Sociedad de Fomento asumió hace un año y medio, después de varios años en que la institución estuvo acéfala.

Pero, al poco tiempo, la pandemia obligó a reconfigurar el trabajo. “Se nos hace muy complicado porque no podemos tener reuniones ni estar cerca del vecino como queremos. En líneas generales, la pandemia nos ha cortado la posibilidad de atender las necesidades del sector”, explica el presidente de la entidad, Mariano Sosic.

Es por ello que deben adaptarse a esta realidad: “La única herramienta que tenemos es el teléfono, manejamos todo por WhatsApp, cuando hay alguna reunión debe ir solamente un integrante de la comisión, no podemos utilizar el salón, así que esto es cuesta arriba”.

Con todo, el dirigente fomentista rescata que, “más allá de eso, los reclamos que recibimos los pasamos a la municipalidad y estamos tratando de hacer todo lo más rápido posible, por nosotros y por los vecinos”.