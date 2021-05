Petrecca adelantó que Gas Junín trabaja en nuevos proyectos para la Ciudad

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó de la Asamblea anual ordinaria del Grupo Servicios Junín, realizada el viernes en las instalaciones de la empresa, con la presencia de los miembros del directorio.

Durante la reunión, se analizó el ejercicio del año 2020, atravesado por la pandemia.

Petrecca destacó la labor de la firma y adelantó que se trabaja en proyectos futuros para la mejor calidad de vida de los vecinos de la ciudad.

Pablo Torres, presidente del directorio, destacó: "Estamos cerrando un año a través del balance y la asamblea y podemos decir que, a pesar de todo, fue positivo y equilibrado. La pandemia nos ha afectado a todos y se trató, en el año que pasó, de no retroceder. Crecimos muy poco, pero crecimos; básicamente con la llegada de fibra óptica en muchos barrios. Estamos contentos de poder darles tranquilidad a los juninenses que la empresa de todos ellos está bien, sana y trabajando. También tenemos muchos proyectos a futuro y eso marcará cambios en la ciudad".

Además, agregó: "El no poder entrar a una vivienda a conectar a un nuevo usuario nos perjudicó, pero seguimos trabajando. También con la pandemia tuvimos un mayor consumo, pero nos vimos obligados a reforzar las inversiones y por suerte llegamos a todos. También, quiero agradecer a todo el personal de la empresa, ya que dieron el 100% de cada uno para poder sortear todas las dificultades que fueron aparecieron en un 2020 raro y complicado".

Por su parte, el intendente Petrecca manifestó: "Siempre es grato recorrer las instalaciones de Grupo Junín, que es la empresa de todos los juninenses y que crece permanentemente. Como bien decía Pablo (Torres), fue un año difícil para todos pero, aunque no permitió crecer como teníamos pensado, lo importante es que no se decreció y es un buen punto. Hay muchos proyectos interesantes. Queremos ser cautos porque estamos transitando otro año difícil y complicado, pero hay muchas cuestiones interesantes para que la empresa continúe creciendo".

"Sabemos que Grupo Junín es generador de mano de obra y multiplicador de distintos beneficios que impactan de manera directa en la economía de la ciudad. Hay proyectos muy interesantes que tienen que ver con la obra pública y que ya venimos trabajando con el Grupo Junín. También tiene que ver con los servicios de gas y con ampliaciones. Además, es de destacar lo de la fibra óptica que no se ve, pero que permite mejorar en calidad la infraestructura que hay en la ciudad. Esto permite llegar a lugares a donde otras empresas no llegan y esto demuestra que la empresa quiere llegar a cada vecino con una mirada solidaria e igualitaria. El objetivo es seguir llevando servicios de buena calidad a toda la ciudad y los nuevos sectores que se van sumando", dijo Petrecca.

Para finalizar, explicó: "Hay un gran trabajo de toda la empresa, siempre en conjunto con sus accionistas como lo son el Municipio, la Cámara de Comercio e Industria y el Sindicato de Empleados Municipales. Todos tiramos del mismo lado del carro para que esta empresa juninense pueda seguir creciendo y defendiendo las fuentes laborales. Este año se sumó el estacionamiento medido, que no es algo sencillo, pero que se pudo hacer con la mayor tecnología posible. Nos llena de orgullo que esta empresa, que es de todos los juninenses, siga aportando para el crecimiento de la ciudad".