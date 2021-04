Región Sanitaria III: analizan casos ante la posible presencia de nuevas cepas

Los contagios de coronavirus volvieron a subir entre semana, con un registro de 233 casos nuevos entre el lunes 12 y el domingo 18 de abril. De esta manera, según información de la Secretaría de Salud, en la ciudad hay un total de 273 personas cursando la enfermedad.

En esta semana se contabilizaron 45 casos más que en la anterior, del 5 al 11 de abril, que habían sido 188.

Cabe recordar que en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se habían registrado 72; del 22 al 28 de marzo, un total de 106.

Además, se registraron tres nuevos fallecimientos en Junín y el total asciende a 234.

Tras el avance de la cepa Manaos en La Plata y un caso registrado en Bragado días atrás, Democracia consultó al director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, sobre la situación en la zona, quien aseguró que si bien no hay confirmación alguna, se enviaron estudios al Instituto Malbrán y aún se aguardan resultados.

Cepa Manaos

Mientras en La Plata confirmaron una circulación del 75% de la nueva Cepa Manaos, proveniente de Brasil, días atrás se conoció que en Bragado se detectó un caso con la misma variante del virus, en un hombre mayor de edad que había viajado al exterior.

Cabe recordad que la nueva cepa se transmite de manera más rápida y tiene mayor carga viral.

Consultado sobre la situación en la Región Sanitaria III, el doctor Jorge Herce indicó a Democracia que “hay muestras en proceso en el Instituto Malbrán, pero aún no tenemos resultados”.

Asimismo explicó que la decisión de analizar determinadas muestras para dar con la variante tiene que ver con una nueva forma del protocolo que fue actualizado.

“Se realiza por reinfecciones graves o a quienes recibieron la vacunación y tienen la enfermedad, pero siempre basado en la situación de gravedad. Está muy puntualizado en el protocolo, que se ha actualizado esta semana e incorpora cuales son los casos que se debieran investigar”.

Asimismo indicó que “se estudian también los viajeros que llegan de Brasil, personas en contacto con personas y zonas de circulación activa de esta cepa”.

Cabe destacar que actualmente en nuestro país, además de la cepa Manaos, hay circulación de la cepa del Reino Unido.

Por último, consultado sobre la campaña de vacunación, aseguró que “llegarán más dosis esta semana a la Región”.

Reporte diario

En su parte del día de ayer, la Secretaría de Salud informó que se registraron 28 nuevos contagios y el fallecimiento de una mujer de 71 años.

Según lo indicado, se analizaron 72 muestras de Junín en el laboratorio, de las cuales, 47 resultaron negativas y 25 positivas. Además, se sumaron tres casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 15 mujeres y 13 hombres. De éstos, cinco casos corresponden a contactos estrechos, 2 a personal de salud y 21 tienen nexo en estudio.

A su vez, se informó que hay 648 personas aisladas de manera preventiva y 37 casos sospechosos. Además, hay 3 sospechosos no residentes, que corresponden a personas de las localidades de La Plata, O’Higgins y San Gregorio.

El total de casos confirmados de Junín es de 273 y 4 no residentes.

Cabe aclarar que ayer se sumaron 74 sospechosos de los cuales 4 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Según el reporte, recibieron el alta 14 personas de nuestra ciudad, y 2 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en Junín, que se consideran recuperadas.