El “fritín”, un plato típico juninense que nació hace más de 30 años en La Cuesta

Con el pasar de los siglos, la pizza se ha convertido en uno de los alimentos más famosos del mundo y cuenta con infinidad de combinaciones de sabores y preparaciones que la transforman en la comida definitiva para cualquier momento del año.

Uno de estos derivados de la receta italiana es el “fritín”, un plato típico de Junín que nació hace 30 años en la pizzería La Cuesta . Se cocina la masa de la pizza en la freidora y luego se le agrega salsa de tomate y queso rallado.

“Al fritín no lo vi en otro lado. La gente que estaba antes a cargo del local gastronómico lo hacía y nosotros seguimos la tradición”, explicó a Democracia “Cacho” Arias, responsable de la tradicional pizzería juninense.

Con una forma similar a la bola de fraile, este plato tradicional, que durante la década de los 90 llegó a costar 25 centavos, conquistó los paladares de los vecinos de la Ciudad y la Región.

“Hay mucha gente del país que nos identifica por el fritín y gente que solo va a la pizzería para comerlo”, destacó.

Con más de 30 años en el negocio, “la gente que vio nacer el fritín lo sigue pidiendo al igual que los más jóvenes. Al principio lo dábamos gratis como entrada y ahora se pide como plato principal”, explicó Arias.

“Es la masa de la pizza que va a la freidora, con salsa y queso de rallar. A esta la dejamos elevar más que la de la pizza para que tenga más tamaño. Es más grande que una bola de fraile”, subrayó.

El impacto de la pandemia

“Desde el 20 de marzo del año pasado la pasamos muy mal. Se perdió muchísimo dinero y gracias a Dios pude seguir abierto con el delivery. En su momento el Gobierno me ayudó con el ATP. Creo que la nueva restricción no va a afectar tanto ya que empieza a hacer frío y los días son más cortos”, explicó Arias.

Actualmente, “el 80 por ciento de lo vendido es a través del delivery, ya que la gente no quiere salir y se está cuidando. A nosotros nos ayuda que tenemos el mismo número de teléfono desde hace 30 años”, concluyó.