La Rufinita: “Sentimos un abandono bastante notorio por parte de la Municipalidad”

Así como hace un par de años los vecinos de La Rufinita destacaban algunos avances en torno a sus pedidos, en la actualidad el panorama es el opuesto.

“Con la pandemia, el barrio ha tenido un parate importante. Es un sector que tuvo un crecimiento constante, con obras nuevas y en el último año, a partir de la cuarentena, esto se ha resentido bastante. También sentimos un abandono bastante notorio por parte de la Municipalidad”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Marcos Vitanzi.

En ese contexto, el mantenimiento general y el arreglo de calles más la necesidad de sumar más servicios forman parte de las principales demandas.

Efectos de la pandemia

Desde la sociedad de fomento observan que este escenario repercute en el estado de las calles, el déficit de recolección de ramas y montículos y la falta de limpieza de lotes.

“Pasa lo mismo que en otros sectores de la ciudad”, señala Vitanzi, para luego ampliar: “El nuestro es un barrio chico, con calles de tierra que no se arreglaron en todo el año pasado. Fueron del municipio hace una semana, trabajaron solamente en algunas calles porque se rompió una máquina y no volvieron. Lo mismo con la recolección de montículos, porque pasaron varios meses y recién fueron hace unos diez días. Estamos pidiendo por favor a la Municipalidad que nos den una mano y que haya una presencia continua”.

Por otra parte, el dirigente barrial pone el acento en que desde que se decretó la cuarentena por el Covid, hace un año, el Centro de Atención Primaria de la Salud de La Rufinita se quedó sin profesionales. “Recién hace unos quince días volvió la enfermera que estuvo siempre -explica Vitanzi-, es decir que en el en el peor momento de la pandemia, cuando más nos tendrían que haber ayudado y necesitábamos una mayor contención en la salud, nos dejaron con la salita cerrada. Y por lo que nos dijeron, no hay posibilidades de que vaya un médico ni siquiera cada quince días”.

Por más servicios

Hace varios años que en este barrio reclaman por la extensión del alumbrado público. Es que las luminarias que hay aquí las colocaron los vecinos hace siete u ocho años.

“Cuando el intendente todavía no estaba en este cargo, en la época en que era candidato, apoyaba este pedido. Es más, él mismo lo ha presentado en su momento, pero al día de hoy seguimos con las mismas luces: una por cuadra, la que tiene suerte. Otro problema es cuando se queman, porque pasan muchos días hasta que van a repararlas”, comenta el presidente de la sociedad de fomento.

Otra demanda de los lugareños es por el gas natural. “Nos dijeron que en el invierno de 2021 íbamos a tener gas natural en el barrio”, señala Vitanzi, lamentándose porque no hubo avances sobre el tema: “En un año y medio no vimos a nadie que pasara a ver, aunque sea, dónde debe ir un caño”.

La Ruta 65 es otro tema de preocupación para los vecinos. Vitanzi observa que “se ha señalizado algo como para que los vehículos bajen la velocidad”, aunque considera que también debería “ponerse alguna luminaria en la bajada al barrio, hacer el arreglo de la dársena, así como el mantenimiento de la cuneta del canal que pasa por todo el barrio”. Temas que fueron solicitados a Vialidad y todavía siguen sin ser atendidos.

Sin respuestas

Desde la sociedad de fomento apuntan a que, en las reuniones que se mantuvieron por la extensión del gas, el alumbrado público, cloacas o arreglo de calles, “siempre terminan en palabras pero no hay hechos concretos”.

Para Vitanzi, es imperioso que haya una respuesta de las autoridades: “Entendemos que con la pandemia hay personal de riesgo que está en su casa, podemos comprender las respuestas que nos dan las autoridades, pero pareciera que ellos no nos entienden a nosotros. Más allá de las dificultades, las soluciones las tendríamos que tener igual. En estos días se habla de la intención de remodelar la avenida San Martín y ahí uno cree que o nos toman el pelo o Junín es solamente la zona del centro”.