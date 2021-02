Denuncian inconsistencias y falta de transparencia en la vacunación en Junín

Tras el escándalo de las vacunas VIP y los cuestionamientos por una concepción demasiada amplia de “personal de salud” –en Junín se vacunaron jóvenes menores de 40 años que no están en contacto con pacientes ni médicos-, dirigentes locales de la oposición a los gobiernos nacional y provincial plantearon críticas al operativo.

En esta línea, la concejal Melina Fiel, de Juntos por el Cambio, afirmó: “Las vacunas llegaron a la Región Sanitaria, al Hospital, y no se usaron los CAPS para vacunar, sino que se utilizaron unidades políticas, como La Cámpora o la CGT. Desde ese momento es discrecional la vacunación, se realiza por amiguismo, por política, por familiares y por allegados y no cumpliendo el protocolo de salud”.

Y agregó: “Por eso, desde el Concejo Deliberante presentamos un pedido de informe, que aún no fue contestado ni por los directores del Hospital ni por Región Sanitaria”.

“Lo que vemos en Junín es que hay un montón de gente menor de 40 años que está siendo vacunada y que no tiene una relación directa con la salud”, denunció. “Muchos docentes no están vacunados y los gremialistas de Suteba, por ejemplo, sí se vacunaron y está la foto. La realidad es que hay un montón de adultos mayores que están esperando la vacuna y que no han sido llamados y se anotaron hace muchísimo, al igual que un montón de docentes y personal de salud”, afirmó.

En la misma línea, su par de bancada, Javier Prandi, manifestó: “Sin ninguna duda, los primeros que deberían vacunarse, aun dentro de un hospital, son los de mayor riesgo, que son los que están en la primera línea de trabajo con pacientes con Covid-19, la terapia intensiva, los consultorios que atienden casos de coronavirus, las guardias, los pisos destinados para ese fin. El personal del hospital tiene que vacunarse, pero priorizando las primeras líneas. La Policía también tiene que vacunarse, porque son trabajadores esenciales, pero a lo mejor el último en vacunarse es el que menos riesgo tiene y lo mismo pasa con el resto”.

Una “avivada”

“La avivada acá surgió evidentemente a partir de que se vacunó gente que no está en la primera línea de contacto con personas con Covid o con probabilidades de tener Covid o que no es grupo de riesgo. Si se vacunaron estudiantes porque trabajan en un call-center es éticamente equivocado, de mínima, porque hay otra gente que está en contacto con pacientes con Covid y que no se pudo vacunar”, cuestionó el edil de la Coalición Cívica.

“Después de vacunar a los esenciales tenemos que arrancar la vacunación por los que más riesgo tienen de morir, como los geriátricos, que hoy no se están vacunando, cuando hay una gran cantidad de personas fallecidas en Junín que vivían en geriátricos”, señaló.

Seguridad

Fuentes policiales consultadas por Democracia afirmaron ayer que “en la Policía de Junín todavía no vacunaron a nadie. El policía de Junín tiene que ir a buscar la vacuna, traerla, pero no hay ningún vacunado”.

“Se genera desconfianza”

“Cuando dije que no me iba a vacunar, muchos me criticaron. Lo dije porque creía que ante la llegada de pocas vacunas debíamos darles prioridad a los vecinos que mayor riesgo presentan. Nuestros abuelos, personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes, entre otros. Ni yo ni nadie de mi equipo de gobierno (excepto Salud) tiene prioridad", afirmó el intendente Pablo Petrecca esta semana en la red social Facebook.

“Durante muchos meses, los intendentes tuvimos que tomar decisiones difíciles, acompañando a vecinos que la pasaron mal, que han perdido familiares con esta enfermedad, y a aquellos que han tenido que hacer un gran esfuerzo para mantener sus fuentes laborales, esperando que llegue la vacuna. Ahora, que tenemos la tan ansiada y esperada vacuna, los vecinos tienen que ver cómo el amiguismo y los colores políticos se ponen por encima de las prioridades. Esto no puede ser así. Se genera desconfianza y se daña al Estado”, añadió.

“Por eso, volvemos a pedir que se trabaje con los municipios, en conjunto, de manera transparente y por la vía institucional como corresponde y como siempre se hizo con los distintos planes de vacunación”, reclamó.

Herce: “Es un sistema transparente”

Por su parte, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, informó a este diario que “hay una turnera, todas las dosis se dan con turnos, por lo que la transparencia está garantizada. La Provincia estableció un sistema muy transparente”.

Con respecto a las críticas de la oposición por los criterios de vacunación, afirmó: “Una secretaria que trabaja con un médico es personal de salud, un farmacéutico, una cocinera, un administrativo, es un concepto amplio. También hay que vacunar a los docentes, por eso, creo que se están realizando críticas sin asidero”.