Joaquín de la Torre: “La política se alejó de la gente”

Lealtad Bonaerense, la nueva apuesta política del exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense Joaquín De la Torre, persigue el objetivo de construir una identidad peronista propia, con un perfil “democrático” y representación en las ocho secciones electorales. En este contexto, visitó Junín y en una entrevista con TeleJunín Noticias cuestionó el distanciamiento entre la política y la gente.

De la comitiva formaron parte, entre otros, el exsenador provincial de Trenque Lauquen, Hernán Albisu, el concejal de Junín Marcelo García y el exconcejal Alejandro Franco. Horas antes, fue recibido por el intendente de Junín, Pablo Petrecca

“En estas recorridas busco acercarme a las distintas realidades de la Provincia, escuchar, reunirme con los sectores productivos y también con las fuerzas políticas. Lo que está pasando estos días en la Argentina tiene que ver con que la política se alejó de la gente y hay que recomponer eso”, afirmó.

“Hoy estamos en una tarea que consiste en reconstruir un espacio peronista, con vocación de identidad propia, y después el tiempo dirá”, deslizó, sin dar definiciones sobre si este sector estará o no dentro de Juntos por el Cambio.

“Hacer cosas mejores”

“Si se sigue manteniendo el fenómeno de los últimos años, en el que los que están afuera llegan al gobierno porque a los que están adentro les va mal, y no necesitan hacer autocrítica ni cambiar, lo que termina pasando es que los gobiernos que vienen son peores que los anteriores. Hay que tratar de volver a hacer cosas mejores”, afirmó.

“Kicillof tiene un problema de visión, es un hombre centralista, que cree que todo se puede manejar desde La Plata, desconoce a 135 intendentes, que fueron elegidos por el pueblo. Es la mirada de un porteño, no entiende que los intendentes son colaboradores y quieren trabajar en conjunto. Terminada la elección tenemos que trabajar todos juntos”, señaló.

“Bajamos el delito”

“En San Miguel, en los últimos ocho años bajamos, con un sistema de seguridad propio, entre un 65 y un 80 por ciento los delitos que son medibles en el Conurbano, donde todo el tiempo el delito crece. Hemos hecho planes de asistencia social diferentes, no a partir de la entrega de mercadería, sino a partir de la formación”, destacó.