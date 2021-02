Junín superó los 7 mil casos y el número de fallecidos por Covid asciende a 186

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Junín reportó 34 nuevos contagios y 3 muertes por Covid-19 y con estos nuevos números la ciudad ya superó los 7 mil contagios, mientras que el total de personas fallecidas asciende a 186.

Con respecto a las tres nuevas víctimas fatales, se trata de una mujer de 90 años y dos hombres, de 80 y 86 años. La tasa de letalidad es de 2,65%. Sigue por debajo de la Provincia (3,04%) y es algo mayor a la de Nación (2,49%).

Asimismo, se analizaron 96 muestras en el laboratorio (siete no residentes). De Junín, 56 resultaron negativas y 30 positivas. Además, se sumaron cuatro casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 15 mujeres y 19 hombres. De estos: ocho casos son por contacto estrecho, dos personal de salud y 24 tienen nexo en estudio.



Datos

Además ayer se sumaron 108 casos sospechosos, de los cuales 10 son contactos estrechos de pacientes Covid positivo. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos de coronavirus.

Por otro lado, informaron que recibieron el alta 23 personas de Junín y 4 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

En este momento hay 476 aislados preventivos, 224 casos sospechosos y 199 contagios activos.

