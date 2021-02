En Junín hay 13.500 inscriptos para aplicarse la vacuna contra el Covid-19

Lucrecia López, directora asociada de la Región Sanitaria III, brindó detalles –en diálogo con TeleJunín Noticias- de la campaña de vacunación contra el Covid-19 y precisó que en Junín ya hay 13.500 inscriptos para acceder a la primera dosis.

“Estamos muy contentos porque la vacunación tiene una aceptación muy importante, no solamente dentro del sistema de salud, que al principio había comenzado un poco reticente y no teníamos demasiados inscriptos en la página, sino en el resto de la población. Y de a poco, cuando los profesionales de la salud empezaron a ver que los propios colegas se iban vacunando, y no pasaba nada, fuimos teniendo mayor demanda”, manifestó.

“Eso fue en la primera etapa y hoy, después de estar trabajando desde hace más de un mes en la vacunación, estamos empezando a trabajar sobre la segunda etapa de la vacunación, que es dentro de las escuelas”, apuntó.

A nivel edilicio, los lugares elegidos son más pertinentes para el circuito que se quiere armar. Son amplios, de puertas grandes, pueden entrar cinco personas juntas, teniendo en cuenta que cada frasco es de dosis múltiples y necesitamos tener las cinco personas para un frasco, explicó Lucrecia López.

La funcionaria dijo que se montarán postas sanitarias. “El sábado y el domingo últimos recibimos todo lo que son insumos y mobiliario, por ejemplo, gazebos, cartelería, banners, todo para comenzar con la promoción de la inscripción”, dijo.

Con respecto a las últimas cifras de la campaña de vacunación, dijo que ya hay 330 personas en Junín con el esquema completo (primera y segunda dosis) y 1300 con la primera dosis.

“Claramente, en Junín tenemos una demanda del personal sanitario muy grande, todavía nos falta vacunar a personas con el primer componente”, señaló.

“En Junín tenemos 13.500 inscriptos (hasta el miércoles 3 de febrero) y estamos cerca del 45 por ciento del rango mínimo que tenemos que tener”, informó la licenciada.

Postas de vacunación

López aclaró que no solamente están preparando algunas escuelas, particularmente de Junín, sino también de otros distritos que comprende la Región Sanitaria III. Además, el operativo, que estará a cargo de IOMA, se llevará a cabo –como adelantó este diario- en Belgrano 417 (Suteba) y en Colón 114 (CGT).

“Esos son los dos lugares donde se van a poder vacunar docentes y policías. Las personas que tengan que vacunarse y acceder a las postas de IOMA como a las postas de las escuelas que representan a la provincia de Buenos Aires tienen que estar inscriptas en la página Vacunate”, informó.

Por lo expuesto, se sigue promocionando fuertemente el link de la página e inscribiendo a las personas que así lo quieran. “Casualmente, el sábado y domingo vamos a estar en el complejo de ATSA y también en el complejo del Sindicato Empleados de Comercio”, adelantó.

“Cuando nosotros hacemos ese trabajo de asistencia, lo que hacemos primero es despejar dudas sobre la vacuna, los efectos que tiene luego de vacunarse y después, si la persona desea inscribirse, lo hacemos en el momento”, dijo López.

Sobre la efectividad de la vacuna, ya certificada por The Lancet, publicación científica internacional, dijo que se celebró muchísimo este reconocimiento, cuando ya en Rusia y Argelia se venía usando con buenos resultados, pero “la falta de divulgación de la información en la Argentina ha generado un debate en torno a la efectividad de la vacuna”, lamentó.

“Esta publicación internacional arrojó los resultados del ensayo clínico de fase 3, con un 91,6 de efectividad y eficacia y también habla sobre los efectos posteriores a la vacunación, que son leves, que son como cuando cualquier persona se aplica una vacuna por primera vez, por ahí te duele donde te hicieron el pinchazo o lo tenés enrojecido o se puede levantar temperatura. Esos signos pueden durar de 12 a 14 horas y luego se van”, dijo.

Escuelas y gremios

En cuanto al debate y los cruces políticos por la elección de gremios y escuelas como centros de vacunación, afirmó: “Nos parece muy importante que todos puedan colaborar en la promoción o facilitar el acceso a la inscripción para que todos se puedan vacunar”.

“Hemos estado hablando con sindicatos municipales, de sanidad, empleados de comercio, nosotros hacemos un abanico amplio y sumamos a toda la gente, porque esto tiene que ser una actitud solidaria respecto a cada uno de los vecinos de Junín”, opinó.

Consultada sobre por qué se eligieron lugares como sindicatos o escuelas como postas sanitarias para vacunar y no otros lugares como los centros de atención primaria de la salud, dijo que en realidad la Provincia designó lugares puntuales como instituciones educativas y particularmente en Junín son algunas, como el Colegio Industrial, la Escuela Primaria 40 y el Jardín de Infantes 901 por su infraestructura edilicia, entre otras cosas.

“La finalidad que tiene esto es que esta segunda etapa de la vacunación será masiva y en el primer nivel de atención es difícil que se pueda dar. Y segundo, vamos a utilizar las instituciones educativas como un corredor”, explicó.

“La idea es que cuando comencemos a vacunar en esas instituciones, las personas ingresen por una puerta, atraviesen los diferentes lugares de la posta y salgan por otra puerta. Es decir, que no se junten los que entran con los que salen. A nivel edilicio, los lugares elegidos son más pertinentes para el circuito que se quiere armar. Son amplios, de puertas grandes, pueden entrar cinco personas juntas, teniendo en cuenta que cada frasco es de dosis múltiples y necesitamos tener las cinco personas para un frasco”, aclaró.

“Hay que tener espacio suficiente, ya que se necesita que haya un 1,5 metro de distancia entre una persona y otra. La planificación tiene que ver con eso”, destacó.

“Por otra parte – prosiguió- la cadena de frío es lo preponderante en esta campaña. Cada lugar tiene que tener un freezer, garantizada la electricidad y el grupo electrógeno. Dentro de las postas en las escuelas ya hicimos instalar los grupos electrógenos, hicimos tender una red nueva de electricidad. Las vacunas van a menos de 18 grados, por lo tanto, necesitan tener una infraestructura que garantice que esa cadena de frío no se va a cortar”.

--

--> Junín superó los 7 mil casos y el número de fallecidos por Covid asciende a 186