“El presupuesto provincial discrimina a nuestra ciudad”, cuestionó Petrecca

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó anoche en una entrevista con TeleJunín Noticias que “fue un año muy duro” por la pandemia, pero destacó “el diálogo con todos los sectores”, que permitió proteger las fuentes laborales y contener desde lo sanitario.

“Hubo que asistir en la crisis, reordenar la seguridad, fue un año muy difícil desde la gestión, con una pérdida importante de recursos. Y fue muy difícil desde lo social, desde lo educativo; fue un año muy negativo desde todo punto de vista, que requirió de mucho diálogo para poder tomar decisiones”, afirmó el jefe comunal.

Y graficó: “Hemos firmado más de quinientas actas de compromiso con distintos rubros para el cumplimiento de los protocolos. Esto nos permitió defender las fuentes laborales y que el impacto no haya sido tan drástico como en otras ciudades”.

Sobre la suba de tasas prevista para el año que viene, que promedia un 38%, y algunas deficiencias en los servicios que presta la Comuna, señaladas por los televidentes, el funcionario afirmó que “más del 50% de la planta municipal estuvo ausente, por lo que obviamente se resintieron los servicios habituales”. Y amplió: “Lógicamente ha sido un año malo como gestión, pero puedo mostrar cuatros años en los cuales no ha sido así. Esto nos ha golpeado a todos, las finanzas del municipio se han visto deterioradas, porque además acompañamos a los sectores productivos con exenciones y con un Estado presente durante todos estos meses”.

Y añadió: “El pago de las tasas equivale mensualmente a un kilo de asado y con eso mantenemos el relleno sanitario, la seguridad, los jardines maternales, el mantenimiento de espacios públicos, el Parque Natural, son muchos los servicios que brinda el municipio”.



Presupuesto y Obras

Sobre el presupuesto municipal, afirmó: “Va a haber una fuerte inversión en seguridad, vamos a estar inaugurando en los próximos meses el moderno centro de monitoreo, con cuarenta nuevas cámaras de seguridad. Se van a hacer menos obras públicas de las que estábamos acostumbrados, y gran parte de la obra pública va a estar subvencionada por las tasas municipales. Además de algunos fondos que lleguen para obras del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM)”.

“Cuando me reuní en febrero pasado con el ministro de Transporte, Mario Meoni, le pedí cuatro cosas que para Junín son prioritarias: el paso bajo nivel, la construcción del aeródromo provincial, la terminación de la terminal de ómnibus, con los accesos, que es lo más costoso, y lograr subsidios para el transporte público local, ya que no tenemos los subsidios SUBE del Estado nacional, que son muy importantes e implican una erogación muy fuerte para los juninenses. Avanzamos en las tres primeras cuestiones y nos falta avanzar en la cuarta”, afirmó.

“El presupuesto provincial discrimina a nuestra ciudad, porque hay muy pocas obras. Con este acuerdo con la oposición se incorporaron fondos para Junín del FIM. Junín ha recibido en años anteriores 2 mil millones de pesos anuales para realizar obras, pero en 2021 va a recibir la mitad de esos recursos. Queremos que los sectores postergados, adonde aún no hemos llegado con obras, sigan avanzando”, cuestionó.