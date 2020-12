El asesoramiento adecuado para comprar anteojos solo se brinda en las ópticas

Es importante saber que los anteojos, todos, deben comprarse en las ópticas, locales autorizados, a cargo de profesionales que pueden orientar a los clientes, asesorarlos y proporcionarles lo mejor para su vista.

Uno de los ópticos de nuestra ciudad es Gustavo Javier Buffoni, de Óptica Buffoni, cuyo local está ubicado en Arias 102 (esquina General Paz).

Es óptico contactólogo y desde hace 7 años tiene su óptica en calle Arias, brindando su servicio profesional a la comunidad.

“Elegí la profesión porque me gustaba y, realmente, con la práctica de esta puedo decir que me encanta, le brindo mucha dedicación y me llena de orgullo trabajar en este rubro”, manifestó el entrevistado.

“Como óptica siempre tratamos de estar actualizados porque los equipos se renuevan, sin embargo, los costos son muy altos en materia de tecnología”, apuntó.

Servicio especializado

Sabido es que uno de los inconvenientes que hay en el rubro es la venta de anteojos fuera de las ópticas, incluso en la vía pública, sin tener en cuenta el cuidado de la vista, uno de los sentidos esenciales del ser humano.

“Los anteojos de sol se tienen que comprar en las ópticas, aquellos locales que tienen al óptico a cargo. Sabemos que los anteojos que se venden fuera de las ópticas no tienen los filtros que deben tener. El óptico puede asesorar al cliente que va a la óptica y orientarlo hacia lo que necesita, teniendo en cuenta la actividad que realiza la persona, si hace deporte, si conduce, hay diferentes tipos de cristales que le mejoran la vista”, explicó el óptico.

Los anteojos son un accesorio que a veces sigue las tendencias de la moda, es así que cambian los modelos, los colores y el cristal puede tener filtro azul o polarizado para sol, “para que la retina se relaje”, recomendó Buffoni.

“Se usan mucho los anteojos redondos, grandes, en metal. En realidad, las modas cambian, pero ya están creadas, con el paso de los años vuelven. Los que se usaba hace 15 o 20 años atrás se pone de moda nuevamente y así es no solo en materia de anteojos, pasa también con la vestimenta y demás”, manifestó.