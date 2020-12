Óptica Razzetti, 50 años de actividad ininterrumpida en el rubro óptico

Juan Andrés Razzetti, de Óptica Razzetti, recibió el legado de su padre Norberto Luis Razzetti, que hace 50 años creó este negocio en Arias y Roque Sáenz Peña y que hoy se encuentra ubicada en Roque Sáenz Peña 93.

El 29 de marzo del corriente año se produjo el fallecimiento de Norberto y Juan decidió hacerse cargo de la óptica, siguiendo los pasos de su padre pero también con iniciativas nuevas, sumando la responsabilidad, la precisión y el trabajo en la labor, que siempre caracterizó a esta óptica tradicional de nuestra ciudad.

“Estuve siempre ligado al rubro de la óptica, incluso desde la pasantía que hice en la Secundaria, me venía a trabajar con mi papá. Soy óptico. Trabajaba en este local y también en otro negocio dentro del mismo rubro. Ahora, este año, ya me aboqué al ciento por ciento en Óptica Razzetti”, explicó Juan al ser entrevistado por Democracia.

Como toda actividad profesional, las técnicas e instrumentos han cambiado notoriamente con los años. Al respecto, recordó: “Me contaba mi padre que no había muchos armazones, es decir, el cliente venía con una receta y había tres o cuatro modelos para elegir, y ni colores casi. Ahora, en cambio, hay muchísima más variedad, la competencia es mayor puesto que hay varias empresas que producen anteojos, así que hay múltiples modelos. También se avanzó mucho en lo que son materiales, cristales, los tratamientos estéticos que tienen que ver con la óptica, los filtros, en fin, todo avanzó. Hay anteojos progresivos, multifocales, digitales, para que el usuario tenga mayor confort y se adapte rápidamente al anteojo”.

“Antes se calibraba todo manualmente, era muy artesanal, y hoy las máquinas automáticas lo hacen, con excelente terminación y precisión. Eso fue un trabajo muy importante”, acotó.

Según lo manifestado por Juan Razzetti, actualmente en Argentina hay acceso a tecnología y maquinarias. “Hay grandes empresas importadoras en nuestro país, por lo que se puede acceder a lo que es maquinaria, armazones y cristales”, apuntó.

A la pregunta de cuál es la tendencia para este verano en materia de anteojos, el entrevistado mencionó la onda vintage, anteojos grandes, estilo retro, en lo que son para sol; en tanto que para los recetados se usan mucho los colores traslúcidos, de metal muy fino y delicados, y sobre todo “con muy buen calce para mayor confort de los usuarios y siempre adaptando el armazón a cada tipo de ametropía que tenga el paciente”, dijo.