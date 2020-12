Destacada participación de alumnos juninenses en las Olimpiadas de Química

La pandemia de coronavirus no detuvo la realización de las Olimpiadas de Química pero, como en muchos ámbitos, modificó su formato para que pudiera llevarse adelante la edición 2020 del Programa “OAQ”.

Según explicó el profesor Roque Galeazzi, “el certamen nacional fue reemplazado por un examen nacional, no presencial, del que participaron todos aquellos estudiantes registrados en cualquiera de los niveles de la competencia y que hayan aprobado el certamen colegial”.

De esa forma, participaron los alumnos de nuestra ciudad, Tomás Adaglio, Pilar Calcagno, Federico Mossotto y Lara Rodríguez, quienes tuvieron un excelente desempeño, según destacó Galeazzi.

Los exámenes fueron elaborados y corregidos por el Comité Pedagógico del Programa y constaron principalmente de preguntas de tipo “selección múltiple”.

Ante la imposibilidad de evaluar a los estudiantes de la manera minuciosa y exhaustiva en que se acostumbra, este año no se hará entrega de medallas a los estudiantes según su desempeño.

En su lugar se enviarán por correo electrónico certificados de participación a todos los estudiantes que rindan el examen nacional y certificados de aprobación a aquellos a los que les corresponda.

Desempeño local

En el caso de los alumnos de Junín, Tomás Adaglio, de la E.E.S. N° 9 (que el año pasado ganó la medalla de bronce en Nivel 1), participó este año en nivel 2 y obtuvo 74,1 puntos sobre 100 posibles; Pilar Calcagno, de la E.E.S N° 22, participó en nivel 1 y obtuvo 79 puntos; Federico Mossotto, de la E.E.S. N° 9, participó en nivel 2 y obtuvo 55,6 puntos; Lara Rodríguez, de la E.E.S. N° 7, participó en nivel 1 y obtuvo 57,4 puntos.

“Estos resultados no hacen más que reflejar el trabajo sostenido que se viene realizando desde hace más de 5 años en nuestra ciudad en Olimpiadas Argentinas de Química”, destacó Galeazzi, coordinador a cargo de la preparación de los alumnos.

“Este es un año atípico para todos, la pandemia ha modificado de manera drástica el desarrollo de numerosas actividades y el Programa Olimpiada Argentina de Química no es ajeno a esta situación. La forma en la que veníamos trabajando con los chicos desde hace 5 años tuvo que ser modificada”, destacó.

“Lamentablemente, no tuvimos tiempo de dar a conocer nuestra actividad y sumar más alumnos y docentes al equipo; eso, sumado a la falta de encuentros presenciales, que son fundamentales en la preparación, nos llevó a tomar la decisión de participar solo con alumnos que ya tenían experiencia en olimpiadas. Por suerte, al igual que el año pasado, los resultados nos acompañaron”, concluyó Galeazzi.