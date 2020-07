El municipio refuerza el Servicio Alimentario Escolar

Por decisión del intendente, Pablo Petrecca, el Gobierno de Junín dispuso la compra de alimentos para cubrir los cupos del Servicio Alimentario Escolar en los establecimientos educativos a los que no llegaron los bolsones comprados con fondos provinciales. Hasta el momento, el déficit era cubierto por remanentes pero, al acabarse dicha mercadería, el municipio debió hacer frente a la necesidad con fondos propios.

De todas maneras, las autoridades aclararon que se trata de una medida excepcional e informaron que ya fue elevado al Gobierno provincial el pedido para que los módulos de alimentos lleguen a todas las escuelas que cuentan con el servicio.

Sobre este tema, la directora de Educación del Gobierno de Junín, Orlanda D'Andrea, manifestó: "Estos bolsones de alimentos los armamos con fondos municipales. Nosotros tenemos asignado para Junín alrededor de 9.017 cupos, pero hay escuelas a las que el SAE no llega. Llegada la séptima y al no contar con más remanentes, decidimos adquirir mercaderías con fondos propios para llegar a esas familias. Ya hicimos la solicitud a Provincia para poder integrarlos al SAE, el Intendente decidió que se les entregue este módulo de alimentos hasta que la Provincia nos dé una respuesta".

"Sabemos que para ellos es una necesidad imperiosa y por eso se tomó dicha decisión", agregó la funcionaria y destacó: "Estos bolsones respetan el valor nutricional de lo que determina el Observatorio Nutricional del municipio. Quizás algunos módulos vengan con dos paquetes de fideos y el otro con uno solo y con polenta, ya que son dos proveedores diferentes. Pero sí está asegurado el valor nutricional de cada uno de ellos".

"Quiero agradecer a los integrantes de mi Dirección y a Franco Bellafronte de la Dirección de Juventud por comprometerse a armar los 800 módulos que estamos entregando", finalizó.