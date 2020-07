Covid-19: hay cinco casos sospechosos

Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que, además de los dos pacientes con coronavirus, ayer hubo ocho casos sospechosos en Junín, de los cuales tres fueron descartados en el día, lo que da un total de 397 desde que se desató la pandemia.

De los cinco restantes uno no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se lo interpreta como caso sospechoso de Covid-19. Cuatro son no residentes (una persona de Salto y tres de CABA) que tuvieron viajes a zonas de circulación comunitaria del virus.

Cabe destacar que los cinco casos con Covid-19 residentes en Junín ya se han recuperado. El sexto curado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo internada en el Hospital Interzonal.

Al momento en la Ciudad hay dos casos confirmados no residentes: un hombre de 64 años, oriundo de la localidad de Henderson, y una mujer de 53 años, de la localidad de Valentín Alsina. Ambos se encuentran internados en clínicas privadas.

Actualmente, ocho personas se encuentran en aislamiento preventivo que tienen el antecedente de viaje a países de riesgo, o contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 605 ciudadanos ya cumplieron con esa condición.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, expresaron desde el municipio.