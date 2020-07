Protocolo en escuelas: comienzan a trabajar para la vuelta a clases presenciales

La aprobación del protocolo sanitario para la vuelta a clases impulsó las acciones que se venían llevando a cabo para evaluar la situación de las distintas regiones y distritos y encausar una posible vuelta a las aulas, que podría suceder en agosto, pero sobre lo que aún no hay certezas y dependerá de cómo se desarrolle el avance del coronavirus en el país.

La inspectora jefa Distrital, Karina Pezzati, destacó que el protocolo “representa un piso mínimo en el que cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales. Es decir, cada provincia, región, jurisdicción o distrito elaborará su propio plan que deberá contar con la participación activa de la comunidad educativa, incluidos alumnos y familias”.

Estos planes tendrán los ajustes que correspondan según “las condiciones sanitarias y epidemiológicas, a nivel país, región o jurisdicción”.

Realidad de las escuelas

El protocolo constituye una primera herramienta para comenzar a recolectar información sobre las instituciones y la realidad que atraviesa cada una, incluida la cuestión edilicia.

Así lo asegura Pezzati: “Hay un trabajo previo a la vuelta a clases que consiste en la evaluación del estado de situación de cada institución educativa para evaluar su estado general, infraestructura y las necesidades de gestionar materiales o elementos básicos para las actividades”.

Se hace hincapié en la provisión de elementos de higiene personal e institucional como artículos de limpieza, alcohol en gel, acondicionamiento de espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre personas, ventilación, uso de tapabocas así como definir espacios para aislar inmediatamente a alumnos o personal que presente síntomas de covid-19.

“Hay un esfuerzo muy valioso del gobierno de la Provincia para generer los recursos para la vuelta a clase”, destacó.

Nuevo escenario

El nuevo escenario en la escuela plantea una experiencia bimodal.

En ese sentido, Pezzati destacó que “habrá actividades pedagógicas no presenciales para quienes no puedan asistir a la escuela o aquellos alumnos y familias que deciden no retomar la asistencia a la escuela”.

Asimismo, se dividirán los alumnos en grupos y concurrirán en distintos días y horarios: “Se alterna esta concurrencia con actividades no presenciales, es decir, desde la virtualidad”.

Asimismo, con el modelo de “aula burbuja” y la disposición de los alumnos y docentes permitirá mantener el distanciamiento y las medidas de cuidado.

Cabe recordar que se priorizará el tránsito escolar de los alumnos, de cara al regreso.

“Los momentos críticos son los inicios de niveles y las terminalizaciones de los niveles (obligatorios)”, indicó Pezzatti.

Del mismo modo, los institutos terciarios priorizarán el inicio y la finalización de la formación.

Trabajo en marcha

“Teniendo en mano el protocolo marco, se comenzará a trabajar desde la Jefatura Distrital, convocando a los distintos sectores corresponsables del derecho a la educación para ir evaluando las condiciones ya sean sanitarias, de infraestructura y pedagógicas para adecuar el protocolo al estado de situación actual de nuestro distrito”, destacó la Inspectora Distrital.

Asimismo remarcó: “Comenzamos un trabajo con la Dirección de Educación del municipio haciendo un relevamiento de la cantidad de matrícula que hay en el distrito, la cantidad de docentes, por la cuestión de la circulación de las personas. Nos falta aún pensar en la articulación con salud para evaluar las condiciones sanitarias. Además, con el área de Infraestructura habrá reuniones para pensar en el ajuste de ese protocolo marco a nuestra realidad”.