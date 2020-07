Arata: "IOMA garantiza la libre elección de médicos"

La diputada provincial por el Frente de Todos, Valeria Arata, se refirió a las versiones sobre cambios en las prestaciones de la obra social provincial IOMA, que en Junín tiene miles de afiliados.

Arata mantuvo una reunión con el presidente de la obra social, Homero Giles, y en ese sentido la legisladora explicó que "no hubo ninguna modificación, el IOMA garantiza la libre elección de médicos por parte de los afiliados como ha sido siempre. Lo informó el presidente de IOMA, Homero Giles, en la reunión que mantuvimos ayer".

"Sabemos que los rumores comenzaron por un conflicto entre IOMA y 12 médicos de la ciudad de La Plata que se está investigando en la Justicia por una presunta defraudación con la obra social", afirmó Arata.

Además, agregó que "esa situación particular no significa cambios ni modificaciones. Esa situación fue producto de las auditorías y controles que hace IOMA para mejorar la calidad de sus prestaciones. Por lo tanto, es importante aclarar que los afiliados a IOMA, que en Junín son varios miles, podrán seguir eligiendo a su médica o médico como lo venían realizando hasta ahora", afirmó la diputada Valeria Arata.

Por último, dijo que “el Gobierno provincial está concentrado en cuidar a los bonaerenses, con grandes aportes de dinero a los municipios para el pago de salarios, la compra de alimentos, de insumos médicos y de higiene, con la compra de material médico a China, con construcciones de CAPS, mejoras en hospitales y aplicando alivios fiscales a diferentes sectores de la economía", cerró.